الدفاع الروسية: أسطولنا في المحيط الهادئ والبحرية الصينية يجريان تدريبات مشتركة في بحر اليابان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 07:44

الدفاع الروسية: أسطولنا في المحيط الهادئ والبحرية الصينية يجريان تدريبات مشتركة في بحر اليابان

منذ 29 mins 16 September، 2024
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