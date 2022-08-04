السيد أمين السيد: هل يخاف بعض المسؤولين على بلدهم أم يخافون من الخارج؟

اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن “الأزمة الجوهرية في لبنان هي أزمة رجال دولة على قياس الوطن”، وسأل: “هل يديرون مصالحهم أم مصلحة الوطن؟ هل يحفظون ثروتهم أم ثروة الوطن؟ وهل يخافون على بلدهم أم يخافون من الخارج؟”.

وخلال المجلس العشورائي المركزي في مقام السيدة خولة في بعلبك، في حضور مسؤول منطقة البقاع في الحزب الدكتور حسين النمر، ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، قال أمين السيد: “إن أغلب المسؤولين في لبنان لو كانوا على مستوى الوطن لكانت أغلبية المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني قد حلت خلال شهر أو شهرين”.

ورأى ان “المقاومة أنجزت ما يشبه المعاجز، وفتحت الطريق وتقدمت وصارت نموذجا ومعادلة وقرارا، وهذه المقاومة هي أنتم والشهداء والأسرى والجرحى وعوائلهم، وستكمل هذا الطريق حتى تتهاوى أمام أقدامكم مواقع الطواغيت وأدواتهم في لبنان والمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام