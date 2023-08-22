زار رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم امين السيد على رأس وفد الثلاثاء “شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت.

ونقل الوفد لشيخ العقل تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتقديره له، وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة المطروحة في لبنان والسبل الآيلة لوقف الانهيار في أركان ومؤسسات الدولة والحفاظ على ميزة لبنان في التنوع وصون القيم المجتمعية والأخلاقية.

وكان اللقاء مناسبة شدد خلالها الشيخ أبي المنى على ان “أبواب دار طائفة الموحدين مشرّعة امام جميع فئات المجتمع اللبناني وستبقى طائفتنا لاحمة من خلال دورها الوحدوي، حفاظا على الوطن ومميزاته في تنوعه ورسالته الحضارية”، آملا “الوصول الى التوافق المنشود من خلال الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد لحل جميع المعضلات والأزمات التي تهدد البلد ومستقبل أبنائه على المستويات الرئاسية والاقتصادية والاجتماعية”.

من جهته، قال السيد أمين السيد “تشرفنا بلقاء صاحب السماحة في هذه الدار الطيبة، ومن الطبيعي جدا عندما نلتقي مع المقامات الدينية بهذا المستوى ان يكون ذلك فرصة للتداول فيما يعيشه لبنان من أزمات وتحديات وتبادلنا وجهات النظر واستمعنا الى آرائه وافكاره حول ما يجري في لبنان والأزمات الموجودة والحلول التي ينبغي ان يلجأ اليها اللبنانيون لمعالجة ما يمكن معالجته من اجل انقاذ هذا البلد”.

وأضاف السيد امين السيد “تطرقنا الى موضوع الشذوذ الجنسي المطروح وقد عبّرنا عن تقديرنا الكبير لموقف سماحته الذي صدر أخيرا حول هذا الامر وهو على درجة عالية من المسؤولية والاهمية أيضا، لان هذه المواقع الدينية معنية بشكل أساسي لكي تتصدّى للمسارات التي تريد تدمير الاخلاق والاسرة في مجتمعنا”، واكد “المطلوب ان يكون هذا الموقف اعلى من الكلام والمواقف التي يجري الحديث عنها من قبل تلك المجموعات”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله