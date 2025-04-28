ارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال: أسبابها وأعراضها

لا يعد ارتفاع درجة الحرارة مرضًا بحد ذاته، بل هو علامة على أن الجسم يقاوم المرض، حيث تحفز الحمى الجهاز المناعي، وتقوم بإرسال خلايا الدم البيضاء لمحاربة سبب العدوى، ولكن ماذا عن ارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال؟

من الشكاوى الشائعة بين الأطفال ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38.3 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 10 – 21 يوم أو بشكل متكرر مع عدم وجود سبب واضح بعد الفحص الأولي للطفل، وهذا ما يعرف بحالة ارتفاع الحرارة بدون سبب.

ويمكن أن يحدث ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب، وهو أمر يسبب الكثير من القلق للأم، مما يدفعها لزيارة الطبيب من أجل تحديد ما هو السبب المحتمل لذلك، ومعرفة كيفية علاج وحل المشكلة.

حتى عندما لا يتمكن الطبيب من تحديد ما هو سبب ارتفاع الحرارة في البداية ،ولكن لا بد من تحديده في نهاية الأمر فهو يعد الخطوة نحو علاجها بشكل نهائي.

وفي الحقيقة، تعد هذه المشكلة من أكثر الحالات التي تشكل تحديًا في التشخيص.

أعراض ارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال

بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع الحرارة بدون سبب ظهور الآتي على الطفل:

-الطفل غير نشيط كالمعتاد أو غير ثرثار.

-لا يشعر الطفل بالجوع، أو يشعر بالعطش بشكل متزايد.

-تعرق الطفل أو إصابته بالقشعريرة.

-شعور الطفل بالانزعاج وتصرفه بطريقة غير معتادة.

-الشعور بدفء أو سخونة الطفل.

يمكن أن يتم تصنيف أسباب ارتفاع الحرارة على أنها أحد الآتي:

-الإصابة بأحد الأمراض المعدية: مثل السل، أو مرض لايم، أو الحمى الناتجة عن خدوش القط.

-الإصابة بأحد الأورام الخبيثة: مثل سرطان الدم، أو سرطان البنكرياس، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو أنواع السرطان الأخرى.

-الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية: مثل الذئبة، أو مرض التهاب الأمعاء.

-أسباب أخرى: وتشمل اضطرابات الدماغ، أو تناول بعض الأدوية، أو التعرض لضربة شمس، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو التهاب الشغاف، أو التهاب الكبد.

تشخيص ارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال

في حال استمرار الحمى لأكثر من ثلاثة أسابيع وهي الفترة الكافية لتصنيفها على أنها مجهولة المصدر، قد يقوم الطبيب بإجراء الاختبارات الآتية لتحديد سبب الحمى:

-الفحص البدني والسؤال عن التاريخ المرضي والعائلي للطفل.

-فحص الدم والفحص الجسدي للتحقق من حالات معينة، مثل: أمراض المناعة الذاتية.

-زراعة الدم أو البول أو البلغم للتحقق من وجود عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية.

-اختبارات التصوير للقلب أو الرئتين.

علاج ارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال

يجب علاج الطفل في حال وصلت درجة حرارته 39 درجة مئوية، وهذه أبرز الطرق المقترحة لتخفيض درجة الحرارة:

-إعطاء الطفل أدوية لخفض درجة الحرارة، مثل: الأيبوبروفين (Ibuprofen)، أو الأسيتامينوفين (Acetaminophen)، ومن الضروري التنويه لتجنب إعطاء الطفل الأسبرين؛ لأنه يرتبط بمتلازمة نادرة عند الأطفال تعرف بمتلازمة راي.

-الحرص على ارتداء الطفل لملابس خفيفة، إذ تحبس الملابس الزائدة الحرارة في الجسم.

-تشجيع الطفل على شرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.

-تجنب استخدام الكحوليات لتخفيض درجة حرارة الطفل.

-منح الطفل حمامًا فاترًا، وتجنب استخدام الماء البارد.

متى يجب تلقي الطفل للعناية الطبية الفورية؟

يجب أن يتلقى الطفل العناية الطبية الفورية في حال ارتفاع درجة الحرارة عن 40.6 أو ظهور الأعراض الآتية:

-بكاء الطفل أو انزعاجه

-تصلب العنق

-ضيق التنفس

-ظهور طفح جلدي

-عدم القدرة على الاستيقاظ

-عدم القدرة على البلع

أما في حال كان الطفل بعمر 3 أشهر أو أقل، وارتفعت درجة حرارته لـ 38 درجة مئوية، فيجب أن يتلقى العناية الطبية الفورية.

المصدر: ويب طب+ موقع المنار