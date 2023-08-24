زار رئيس المكتب السياسي في حزب الله السيد ابراهيم السيد على رأس وفد الخميس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، وضم الوفد الوزير السابق محمود قماطي وعضو المجلس السياسي محمد الخنسا ومسؤول منطقة جبل لبنان في الحزب بلال داغر.

ونقل الوفد للشيخ الغريب تحيات الامين لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التطرق الى الشؤون السياسية والاجتماعية في لبنان وما وصلت اليه المفاوضات بشان رئاسة الجمهورية، وما حدث في الكحالة وما تبعها من حوادث فردية متنقلة والحذر من تجدد انتشار الخلايا الارهابية.

وجرى تناول التطورات في الاقليم وخصوصا المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية وتطور العلاقات بين دول الجوار واهمية هذا الترابط، كما تم التأكيد ان سياسة محور الممانعة هي الخلاص الحقيقي من الهيمنة الغربية علينا جميعا ودوره الاساسي بالوقوف بوجه العدو الاسرائيلي الذي مازال يمعن دوما بقتل الاخوان الفلسطنيين وغزو مناطقهم.

وفي سياق اخر، اكد الشيخ الغريب ان “المطلوب من اهلنا في جبل العرب ان يكونوا قدوة للوطنيين في هذا البلد الشقيق وفي صدارة المجاهدين من اجل سوريا”، ولفت الى ان “هذه المحنة والاحوال الاقتصادية في سوريا ولبنان على السواء كانت بفعل تاثير قانون قيصر والعقوبات الاميركية التي تهدف الى تجويع الشعوب وتركيعها بعد ان فشلت بحربها”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله