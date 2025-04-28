بدء استقبال طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في النبطية

انطلقت صباح اليوم عملية استقبال طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي النبطية، للمرشحين في 40 بلدة سيتنافسون على 652 مقعدًا بلديًا، فيما سيتنافس 122 مرشحًا على مقاعد مختار، و123 مرشحًا على عضوية اختيارية في 45 حيًّا وبلدة.

وأشرفت محافظ النبطية، الدكتورة هويدا الترك في مقابلة مع المنار، على الترتيبات التي أُعدت في سراي النبطية، حيث تولى موظفون استقبال طلبات الترشيح. وقد شكا البعض من عقبات في دفع إيصالات المالية نتيجة الأعطال التي طرأت عدة مرات على برنامج وزارة المالية، إضافة إلى بطء خدمة الإنترنت.

وأشارت الدكتورة الترك إلى حصول إقبال كثيف منذ الساعة الثامنة صباحًا على الترشح لمقاعد المختار أولًا، ثم المقاعد البلدية، مشيدة بالأجواء الطبيعية السائدة، ومعتبرة أن هذه الاندفاعة لدى المرشحين تعكس رسالة صمود من الأهالي الذين يرغبون بتولي مواقع الخدمات البلدية لمصلحة بلداتهم وأبنائهم.

وأضافت: “الجهوزية تامة في الأقضية الأربعة: النبطية، مرجعيون، بنت جبيل، وحاصبيا، حيث يقوم القائمقامون بالتنسيق معنا لمتابعة تقديم الترشيحات وتذليل العقبات الإدارية”. ولفتت إلى وجود بعض المشاكل التقنية المرتبطة بخدمة الإنترنت، والتي تتم معالجتها، مشيرة إلى أنه تم تكليف كاتب عدل في حاصبيا، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، لتسهيل الإجراءات.

وأكدت أن الاستعدادات أنجزت أيضًا في معظم بلدات الحافة الأمامية، موضحة أنه سيتم اختيار أماكن مناسبة للاقتراع تضمن سلامة المواطنين في البلدات التي لم تتعرض لدمار شامل، فيما ستُعتمد أماكن اقتراع جانبية للقرى التي دُمّرت كليًا، باستثناء بلدة كفركلا، حيث سيُدلي الناخبون بأصواتهم في مركز ثانوية الصباح بمدينة النبطية.

المصدر: موقع المنار