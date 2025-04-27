محمد رامز الخشن: أين وزارة الخارجية من الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية ولبنان؟

اعتبر الناشط السياسي والاجتماعي السيد محمد رامز الخشن أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي كان آخرها في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمثّل استمرارًا لسلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا العدو دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان”، مشيرًا إلى “الخروقات المستمرة”، متسائلًا: “هل تكفي الإدانة والاستنكار من قبل المسؤولين اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان؟ وهل يجب أن يكون هذا هو الرد الوحيد من دولة تواجه اعتداءات متواصلة؟”.

وفي تصريح صحفي، قال الخشن: “في كل مرة يحدث فيها عدوان إسرائيلي، نسمع التصريحات الرسمية التي تدين هذه الأعمال العدائية، لكن السؤال الذي يبقى مطروحًا هو: هل هذه الإدانة كافية؟ هل تعكس حقيقة الوضع الذي يعيشه المواطن اللبناني في ظل تهديدات مستمرة للأمن والسلامة؟ أم أن هذه الإدانة مجرد كلمات لا تؤدي إلى أي تغيير على أرض الواقع؟”.

وفيما يتعلق بوزارة الخارجية اللبنانية، قال الخشن: “كان من المفترض أن تكون وزارة الخارجية اللبنانية ووزيرها في قلب المواجهة السياسية والدبلوماسية ضد هذه الخروقات، من خلال تحركات فاعلة على الساحة الدولية، لكن للأسف، لا نرى تحركًا جديًا من قبل الوزارة، بل لا تزال التصريحات الرسمية تتكرر دون أي خطوات عملية لردع هذا العدو. أين الدور المنتظر من وزارة الخارجية في متابعة هذه الاعتداءات؟ وهل من المقبول أن تكتفي الوزارة بإرسال رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، دون السعي الجاد إلى محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم؟”.

وتابع محمد رامز الخشن قائلًا: “في الوقت نفسه، نجد أن هناك من يطالب بتسليم سلاح حزب الله قبل وضع حد لهذه الخروقات، وكأن حزب الله هو السبب الرئيسي وراء هذه الاعتداءات. فهل يعقل أن يتجاهل البعض دور العدو الإسرائيلي في إثارة هذا التوتر المستمر؟ وهل يعقل أن يتم توجيه الأنظار إلى المقاومة اللبنانية التي تعمل في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، بينما المعتدي الحقيقي هو إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على المدنيين اللبنانيين؟”.

وختم الخشن قائلًا: “إن هذا العدو، الذي لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق لبنان وشعبه، يجب أن يُواجَه من قبل المسؤولين اللبنانيين بتوحيد الصفوف واتخاذ إجراءات حازمة على كافة الأصعدة: الدبلوماسية، العسكرية، والشعبية. لا يمكن أن تقتصر الردود على كلمات الإدانة والتنديد فقط، بل يجب أن تترافق مع تحركات حقيقية من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات، التي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة الوطنية”، مردفًا: “حان الوقت لأن يتخذ لبنان موقفًا أكثر صرامة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون الرد من قبل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في مستوى التحدي الذي يفرضه هذا العدو”.

المصدر: بريد الموقع