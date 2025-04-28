نواف سلام يطلق غرفة العمليات للانتخابات البلدية: خطوة أولى نحو تفعيل اللامركزية الإدارية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية والبلديات: “لعلّ الانتخابات البلدية تشكل خطوة أولى نحو تفعيل اللامركزية الإدارية، وقد طال انتظارها”.

ودعا سلام “الشباب إلى الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية”، معتبرًا أن “التجدد في الحياة السياسية يكون من خلالهم”.

وأضاف: “تساهم الانتخابات البلدية في تجديد الدم في شرايين الوطن، وبعد إنجازها ستنكبّ الحكومة على دراسة المشاريع المختلفة”.

أما وزير الداخلية أحمد الحجار فقال: “لا يمكن للوزارة والدولة الخضوع لأجندة العدو الإسرائيلي، والانتخابات ستُجرى في موعدها، ونحن نعمل وفق أجندة الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “هناك تحسّب للوضع الأمني في مختلف مناطق لبنان، ويقوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بجهد ديبلوماسي مكثف للتأكيد على أن الدولة تكرّس سيادتها عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده”.

المصدر: الوكالة الوطنية