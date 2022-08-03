بيلوسي: لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة “لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان”.

وقالت بيلوسي التي أثارت زيارتها إلى الجزيرة غضب بكين، خلال لقاء تحضره رئيسة تايوان تساي إنغ ون، إن الوفد الأمريكي “جاء إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة”.

وعند زيارتها للهيئة التشريعية التايوانية صباح الأربعاء، وصفت بيلوسي تايوان بأنها “أحد أكثر المجتمعات حرية في العالم” وأشادت بأداء الجزيرة في التعامل مع جائحة كوفيد-19، كما دعت بيلوسي إلى تعزيز التعاون البرلماني بين الولايات المتحدة وتايوان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية