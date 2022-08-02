الشيخ ياسين: استخراج الثروة النفطية مدخل اساسي للخروج من الأزمة

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان الجيش اللبناني بعيد تأسيسه، مشددا على “دوره الاساسي في القاعدة الثلاثية الضامنة لحدود وسلامة لبنان وسلمه الاهلي”.

وقال “إن منع لبنان من الإستفادة من ثرواته النفطية تحت إي سبب كان هو ضرب للسيادة وفي ظل هذا الانهيار الإقتصادي هو تهديد لكيان الدولة التي هي بحاجة ضرورية وملحة لإستثمار مواردها من أجل الخروج من الإنهيار”.

اضاف “إننا غير معنيين بإيجاد حل على مقاس العدو الصهيوني في ما يتعلق بإستخراج الثروة النفطية بل إننا نملك قوة المقاومة التي يجب الإستناد عليها وفرض حل لإستخراج الثروة يعتبر مدخلا اساسيا للخروج من الأزمة”.

وتابع “إننا نشدد على ضرورة عدم الرضوخ للمماطلة الاميركية في تأجيل بدء لبنان بممارسة حقه في استخراج ثروته حتى ولو ساعة واحدة لان ذلك على حساب جوع المواطن وازمته التي وضعته محاصرا بلا أمان غذائي واجتماعي”.

وطالب العلامة ياسين “بالاسراع بتشكيل الحكومة والتخلي عن النكد والمناكفات السياسية وعدم الغرق في المصالح الخاصة والرهانات الخارجية”.

وختم مناشدا الشعب العراقي “الالتفاف حول المرجعية والتمسك بوحدته الوطنية وعدم الغرق فيما يخططه المشروع الصهيواميركي للمنطقة العربية بعد ان عجز او كاد في تحقيق اهدافه في لبنان وسوريا فنقلها الى العراق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام