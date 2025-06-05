كيم جونغ أون يتعهد بدعم كوري شمالي غير مشروط لروسيا في حربها بأوكرانيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، استعداد بلاده لتقديم “دعم غير مشروط” لروسيا في حربها بأوكرانيا، واصفًا إياها بـ”الحرب المقدسة” لحماية السيادة والمصالح الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم قوله انه “ستواصل حكومتنا دعمها الكامل لموقف روسيا وسياستها الخارجية في جميع القضايا الدولية، خاصة القضية الأوكرانية”، معربًا عن ثقته في أن موسكو “ستحقق النصر العادل”.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري، حيث أشاد شويغو بدور المقاتلين الكوريين الشماليين في مساعدة القوات الروسية على “تحرير” منطقة كورسك من القوات الأوكرانية.

وتأتي الزيارة في إطار التقارب المتزايد بين بيونغ يانغ وموسكو، خاصة بعد توقيعهما اتفاقية دفاع مشترك العام الماضي، وسط اتهامات غربيّة لنظام كيم بإرسال أسلحة وذخائر لدعم المجهود الحربي الروسي.

من جهة أخرى، انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا الصين إلى “منع بيونغ يانغ من التدخل في الأراضي الأوروبية”، واصفة إياها بـ”المتهورة”.

المصدر: يونيوز