العلامة ياسين أشاد بموقف الرئيس بري :الاعتداءات جنوبا وشمالا تفرض دعم خيار المقاومة وسلاحها بقوة

جدد رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي دعوته المسؤولين بمواقعهم كافة، ” التحرك في وجه العدو لوقف استباحته سيادة الدولة وايقاف الاعتداءات التي تطال كل المناطق وكل المكونات”، مشددا على “ان صمت الدولة يشجع العدو على فرض واقع لا ترضاه اية دولة مستقلة”.

وأشاد الشيخ ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور ،ب”المواقف الوطنية للرئيس نبية بري الذي كان وما زال السباق للحرص على الوطن ووحدته وتعايش مكوناته”. وقال :” ان محاولة بعض الوزراء خطف ومصادرة قرار الدولة ومصلحتها لاهداف حزبية خاصة هو عمل غير دستوري وغير ميثاقي وغير وطني. كما ان استدعاء السفير الايراني في بيروت حلقة من حلقات يجب ان تتوقف وعلى رئاستي الجمهورية والحكومة ضبط ايقاع بعض الوزراء الذين يغردون خارج سرب الوطن ومصلحته وينسون انهم وزراء لكل لبنان وليسوا وزراء لحزبهم”.

اضاف: “ان الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان جنوبا وشمالا تفرض دعم خيار المقاومة وسلاحها بقوة وكذلك التأكيد على قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة”.

وختم الشيخ ياسين متسائلا عن “التناقض بين تغني معظم الانظمة العربية والاسلامية بالعروبة والاسلام وترك بل وتواطؤ البعض مع العدو في إبادة قطاع غزة الذي تعتبر إبادته وصمة عار ليس في وجه العدو فقط بل كل العالم المتواطئ والساكت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام