الشيخ ياسين: تمديد الهدنة من قبل العدو هو استخفاف بالقوانين الدولية

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملين في خطبة الجمعة من المدرسة الدينية في صور ” أن مشهد النصر الذي نعيشه هذه الايام ويراه العالم اجمع يجعلنا نتمسك اكثر بقوة لبنان المتمثلة بالقاعدة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تظهر في مشهدية واحدة متكاملة تحافظ على سيادة وحرية واستقلال لبنان مشددين على ان لبنان لن يخرج من زمن الانتصارات والعدو الاسرائيلي لن يخرج من عصر الهزائم حتى زواله، الذي بات مطلبا لكل انسان حر في هذا العالم الذي لا يمكن ان يعيش مع كيان ارهابي مجرم تخطى اجرامه في فلسطين ولبنان حدود الخيال”.

وتابع :” ان تمديد الهدنة من قبل العدو هو خرق للاتفاق واستخفاف بكل القوانين الدولية وعلى الاطراف التي رعت الاتفاق ان لا تكون شريكة في احتلال لبنان الذي يحاول العدو فرضه مؤكدين” ان لا مكان للعدو على كامل ١٠٤٥٢ كلم مربع” .

اضاف: “ان الشعب اللبناني اثبت مجددا انه موحد ومتكاتف خلف الوطن وليس خلف مدعي السيادة اتباع السفارات الذين لن يفلحوا في زرع الفتنة التي يريده المشروع الصهيو اميركي في لبنان والمنطقة، مشددين ان “شهداء الشعب في قرى الجنوب الذين يرتقون هذه الايام يستحقون بحق ان يكون لهم يوم شهيد وعيد تحرير ثالث لانهم يفدون الوطن الذي يعيشون فيه بلا خدمات وبمحاصصة واهمال باغلى ما لديهم وهي ارواحهم”.

وختم ياسين مؤكدا ان” الشهداء القادة في فلسطين ولبنان جعلوا من فلسطين ولبنان منارات حرية وتحرير لكل الشعوب في العالم وبدأوا هزيمة المشروع الصهيو اميركي في العالم اجمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام