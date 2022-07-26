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July 26 2022 - 18:12

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع أردوغان في الخامس من آب في سوتشي

منذ 1 ساعة 26 July، 2022
بوتين واردوغان
أخبار دولية - روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من الشهر الجاري في مدينة سوتشي.

هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية التركية، أن أردوغان سيصل إلى مدينة سوتشي في الخامس من آب/ أغسطس للقاء بوتين.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، عقد اجتماع ثلاثي بين أردوغان وبوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران، في قمة أستانا لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، ومكافحة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي، والأوضاع الإنسانية، والعودة الطوعية للنازحين السوريين.

المصدر: روسيا اليوم

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