وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 14:30

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر

منذ 49 mins 23 July، 2022
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