الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يخططون لتفجير جسر في مقاطعة زاباروجيا واتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 22:36

الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يخططون لتفجير جسر في مقاطعة زاباروجيا واتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية

منذ 46 mins 16 July، 2022
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