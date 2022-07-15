السعودية تفتح اجواءها لعبور الطيران الاسرائيلي هدية لبايدن

قبلَ توجهِ بايدن الى السعودية ، اعلنت هيئةُ الطيرانِ المدني السعودي فتحَ أجوائها لجميعِ الناقلاتِ الجوّيةِ التي تستوفي متطلّباتِ العبور.

هذا الاعلان الذي يشملُ الطيرانَ الصهيونيَ من دونِ ان ياتي على ذكرِه قابلَه ترحيبٌ من بايدن معتبراً اياه قراراً تاريخيا ، خاصةً ان الطائرةَ التي ستقلُه الى جدة ستكونُ اولَ طائرةٍ تعبرُ الاجواءَ السعوديةَ قادمةً من مطار بن غوريون في كيان الاحتلال.

هذا وشكر رئيسُ وزراءِ العدو يائير لابيد النظامَ السعودي على فتح المجال الجوي امام طيران الاحتلال ، كما رحبت وزيرةُ النقلِ الصهيونية ميراف ميخائيلي بالخطوة السعودية معتبرةً أنها ستسمحُ بتعزيزِ العلاقاتِ بينَ كيانِها ودولٍ عدة في المنطقة كما ستقللُ بشكلٍ كبيرٍ أوقاتَ الرحلاتِ وتَخفضُ الأسعار.

المصدر: قناة المنار