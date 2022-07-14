النخالة: شحذ الهمم وتكثيف المقاومة لفرض وقائع جديدة على الأرض حينها فقط يمكننا أن نحقق الحد الأدنى لما نطمح إليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2022 - 20:50

النخالة: شحذ الهمم وتكثيف المقاومة لفرض وقائع جديدة على الأرض حينها فقط يمكننا أن نحقق الحد الأدنى لما نطمح إليه

منذ 20 mins 14 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة