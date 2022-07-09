الرئيس الصيني يعزي رئيس الوزراء الياباني في اغتيال آبي

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية تعزية لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بمقتل رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، إثرعملية اغتيال استهدفته، بحسب ماذ كره التلفزيون الصيني.

وقالت قناة التلفزيون الصينية الحكومية “سي سي تي في” إن الرئيس شي “ونيابة عن الصين حكومة وشعبا، وبإسمه شخصيا، أعرب عن تعازيه الحارة في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي”. وأضافت أن شي “حزين جدا لهذه الوفاة المفاجئة”.

ونقلت عن الرئيس شي قوله إنه بعث وزوجته، بينغ لييوان، ببرقية تعزية منفصلة إلى آكي آبي أرملة رئيس الوزراء الياباني السابق الراحل.

ولا تزال اليابان اليوم السبت تحت وقع الصدمة غداة اغتيال رئيس وزرائها السابق، شينزو آبي، الذي نقلت جثته إلى طوكيو من مدينة نارا في غرب البلاد حيث تعرض أمس الجمعة لهجوم بالرصاص.

ويتوافد مئات الأشخاص إلى موقع الهجوم في مدينة نارا لوضع الزهور والصلاة من أجل آبي.

كما أثارت واقعة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يوم الجمعة، صدمة لدى قادة العالم الذين استنكروا الواقعة معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وتعرض شينزو آبي للهجوم صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية أثناء أدائه خطابا لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم الياباني، تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، رصاصتين من خلف السياسي آبي، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة “مع سكتة قلبية ورئوية”.

المصدر: وكالات