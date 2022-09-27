اليابان.. انطلاق الجنازة الرسمية لشينزو آبي في طوكيو

انطلقت اليوم الثلاثاء في مركز نيبون بودوكان في وسط طوكيو مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

وأصبحت هذه الجنازة أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1967. وأطلقت وحدة المدفعية التابعة لقوات الدفاع الذاتي 19 طلقة فارغة من مدافع هاوتزر عيار 105 ملم في الوقت الذي تم فيه نقل جرة مع رماد آبي إلى قاعة مركز نيبون بودوكان حيث تقام المراسم. ونيابة عن الحكومة افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو مراسم الجنازة، تلتها دقيقة صمت. ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورؤساء مجلسي البرلمان والمحكمة العليا في الدقائق القليلة القادمة.

وتجري مراسم الجنازة الرسمية بحضور أكثر من 4 آلاف شخص بمن فيهم نحو 700 ممثل أجنبي وبينهم نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي، إنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء سنغافورة لي سيان لون، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل. ويمثل روسيا في هذه الجنازة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي.

المصدر: وكالات