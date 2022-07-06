السلطات الهندية تهدم منازل المسلمين المحتجين ضد التعليقات المسيئة للرسول (ص)

عمدت السلطات في الهند على هدم منازل المسلمين الذين رفضوا الإساءة للرسول محمد (ص) في الهند، بحجة أن هدم المنازل يأتي في اطار مكافحة البناء العشوائي، حيث تؤكد منظمات حقوقية هناك أنها سياسة عقابية ضد المسلمين.

وهدمت السلطات الهندية عددا كبيرا من المنازل والمحلات التجارية في إطار حملة للسلطات معاقبة المسلمين الذين خرجوا في تظاهرات منددة بالإساءة للرسول الأكرم، مرجعة الأمر أنه لمكافحة الأبنية غير المرخصة ونشاطات إجرامية أخرى وفق للحكومة الهندية.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن هذه الأعمال تعبتر عقابا جماعيا مخالفًا للقانون تمارسه الحكومة ضد المواطنين الذين خرجوا بتظاهرات كبيرة منددة بالاساءة للرسول الشهر الماضي في مدينة الله أباد في شمال البلاد.

وكانت تجمعات عدة نظمت هذا في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على تعليقات استفزازية حول النبي محمد، للمتحدثة باسم حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي الحاكم، أثارت الغضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

في ولاية أوتار براديش يخشى عدد كبير من المسلمين الذين شارك أقاربهم في احتجاجات الشهر الماضي أن تكون منازلهم على قائمة عمليات الهدم المقبلة.

المصدر: مواقع