للمرة الثانية.. البنتاغون يفشل في اختبار صاروخ فرط صوتي في هاواي ويحدد السبب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 11:46

للمرة الثانية.. البنتاغون يفشل في اختبار صاروخ فرط صوتي في هاواي ويحدد السبب

منذ 30 mins 30 June، 2022
بارجة اميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الحرب الأمريكية، أن اختبارات صاروخ أمريكي فرط صوتي فشلت بسبب مشكلة في إطلاقه.

وأفادت الوكالة أن محاولة الإطلاق جرت يوم أمس الأربعاء، 29 حزيران/ يونيو، حيث قال المتحدث باسم “البنتاغون”، تيم غورمان، أن “العطل حدث بعد تشغيل المحرك”.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك هي المحاولة الثانية في إطار برنامج “الضربة السريعة التقليدية” Conventional Prompt Strike، وهي وحدة مخططة وصاروخ باليستي أطلق من غواصات من طراز “فرجينيا”.

وكان سلاح الجو الأمريكي قد أجرى، 14 ايار/ مايو الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ “كروز” واعد تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، وبلغت سرعة الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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