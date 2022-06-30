عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 30 حزيران 2022

العناوين:

الأخبار:

– خصوم عون: هذه الحكومة أو الفوضى!

– “غابة” مطار بيروت “الدولي”: قاعات بلا تكييف وحمّامات بلا مياه

– أميركا وأوروبا تتدخّلان لحماية “إسرائيل”: “كاريش” جزء من أمن الطاقة العالميّ

– سيّدة الناطور في قفص: هل تودّع أنفة ملّاحاتها؟

– “الناتو” يبتلع أوروبا

– مشروع التفاهم في المهداف “الصدري”: الرئاسة والحكومة على نار كرديّة حامية



البناء:

– تسريبات “إسرائيليّة” عن حلحلة في ملف الترسيم وعودة المفاوضات والمهلة لشهرين

– ميقاتي قدّم مسوّدته… وحرب تسريبات بين القصرين… والتوقعات بكرّ وفرّ حتى الأضحى

– تبادل اتهامات بين طهران وواشنطن بالمسؤوليّة عن جمود اليوم الأول… والمفاوضات مستمرّة

اللواء:

– العهد يخوض آخر معاركه الوهمية: لا حكومة جديدة مع ميقاتي!

– السّراي تتهم باسيل بالسعي إلى البلبلة… وبيرم يكشف عن تأخير الرواتب وإنهاء الإضراب

– واشنطن بين خسارة الحلفاء وتقييد إيران

نداء الوطن:

– اشتعال “فتيل التسريب” بين بعبدا والسراي أحرق “المسودة الأولى”

– ميقاتي “يستضعف” العهد وعون لن يسمح بـ”دفنه حيًّا”!

– كييف تقطع علاقاتها مع دمشق

– فشل “محادثات الدوحة”: واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات

– “الناتو” يُعزّز جناحه الشرقي: روسيا هي التهديد الأكبر

الديار:

– تباشير مرحلة جديدة من قطر وتفاهمات عربية ستؤمن انتخاب رئيس للجمهورية

– تشكيلة ميقاتي مرفوضة والحكومة “كما هي” والطاقة ثمنها اقالة سلامة وتعيينات شاملة

– لا حلول للمشاكل الاجتماعية ومسؤولون يحمّلون فقدان “الرغيف” الى النازحين السوريين

– عظمة إيران بصمودها

– “الناتو” يتوسع ويعتبر روسيا التهديد الأكبر ويتعهد بدعم أوكرانيا

الجمهورية:

– مسودة ميقاتي: عون يدرسها… ليرفضها!

– لا زيارة محدّدة لدوكان الى لبنان

– هل تجاوز ميقاتي الاستشارات: لضرورات أباحت المحظورات؟

النهار:

– ميقاتي فعلها ونزع “الطاقة”… والرد باجهاض التعديل

– الأطلسي يعتبر روسيا التهديد الأكبر له ويدعم أوكرانيا

– روايتان أميركية وإيرانية عن انتهاء مفاوضات الدوحة بلا تقدم

الاسرار

البناء:

– قال مصدر نيابيّ متابع للملف الحكوميّ إن الانطلاق المبكر للتفاوض الرئاسيّ علامة ايجابيّة والتباعد في المقاربات طبيعيّ في البدايات، حيث يبدأ كل طرف من سقفه الأعلى ويبدأ النزول تدريجياً نحو حل وسط إذا كانت الإرادة تأليف حكومة والعبرة تبقى مع عيد الأضحى إذا كبر شق الخلاف أم بدأ بالتضاؤل.

– قال مصدر أوروبي إن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران يكشف التفاضل بين مكانة أوروبا ومكانة “إسرائيل” أميركياً، فهل ستقيم واشنطن حساباً لحاجة أوروبا لحل سريع في ملف الطاقة في حساباتها أم أن الحسابات الإسرائيلية ستكون أشدّ أهميّة؟

الأخبار:

– في اللحظات الأخيرة أمس، حُلّ الخلاف على صرف الاعتمادات المالية لتأمين إقامة الوزراء العرب الذين يصل بعضهم الى لبنان اليوم للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد السبت المقبل. وكان التأخير قد أثار مخاوف من إمكان وصول الوزراء الى فندق الحبتور، حيث سيعقد المؤتمر من دون أن يُسمح لهم بالنزول فيه. إذ إن قرار صرف مليارَي ليرة لتغطية النفقات نال موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، إلا أن سلوكه طريق التنفيذ تأخّر بعدما اشترط أحد موظفي ديوان المحاسبة نشره في الجريدة الرسمية أولاً.

– يروّج سفير إحدى الدول العربية الكبرى، في لقاءاته، لـ”تقارب” بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع سيحصل في اللحظات الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي يقطع الطريق على الوزير سليمان فرنجية عبر تبنّي مرشح وسطي تحت عباءة بكركي.

– يشكو القضاة الشرعيون من إهمال مراجعهم لأوضاعهم الاقتصادية وعدم التنسيق مع القضاة المدنيين بشأن الضغط على الدولة بهدف تحسين أحوالهم بعد تآكل رواتبهم وتراجع التغطية المالية لصندوق التعاضد الخاص بهم. وقد تجلّى هذا الأمر حينما أرسل قضاة العراق هبة مالية إلى القضاة اللبنانيين، من دون أن يُطالب المسؤولون في القضاء الشرعي بحصتهم من هذه الهبة، في حين أن أصول المحاكمات الشرعية تنص صراحةً على أن ما يسري على القضاة المدنيين يسري أيضاً على الشرعيين، إن كان في الراتب أو الرتبة أو الترقية.

– قطعت خطوة جمع نواب البقاعين الأوسط والغربي بلال الحشيمي وميشال ضاهر وغسان السكاف مع كتلة نواب عكار شوطاً كبيراً. الهدف المعلن من الخطوة “خلق إطار وطني تنسيقي تنموي جامع”، فيما الهدف الفعلي بحسب متابعين تشكيل تحالف يكون له ثقله في الاستحقاقات الرئيسية.

– يجري البحث في إجراء تغييرات على مستوى مسؤولي أقاليم المناطق ومناصب رئيسية في حركة “أمل” في إطار تقييم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. ويستبق هذا البحث، ضرورة بتّ مصير المؤتمر الخامس عشر للحركة الذي تأخّر عقده عاماً كاملاً بعد تأجيله من أيلول 2021 إلى أجل غير مسمى. وتشهد “أمل” نقاشاً داخلياً غير مسبوق حول مستقبلها الشعبي بعد التراجع الذي يحدث عند كل استحقاق انتخابي. فيما اللافت أن قيادات الصف الأول تكتفي بتحميل مسؤولية التراجع لمسؤولي المناطق فقط.

اللواء:

– لم يتّضح بعد عدد الوزراء العرب الذين سيصلون اليوم، ولكن تبيّن أن عدداً منهم سيصل، مع تأكيدات دعم للبلد.

– على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.

– تبيّن لحزب بارز أن التعاطي مع وجهته الإيجابية مع حليف، لم تكن على مستوى النتائج المرجوة!

نداء الوطن:

– يقال إن تشكيلة الرئيس ميقاتي الحكومية كانت جاهزة لديه حتى قبل الاستشارات التي أجراها في مجلس النواب بعد تسميته لأنه كان مدركاً حتمية تسميته وقبوله بالأمر مهما كان عدد الذين يسمونه ولأنه أيضاً كان حدّد التغييرات التي يريدها في الحكومة وأهمها وزارة الطاقة.

– نقلت أوساط متابعة أن الرئيس عون تفاجأ بطلب الرئيس ميقاتي موعداً عاجلاً وكان يظن أنه سيبلغه بنتائج الاستشارات ويأخذ رأيه بتركيبة الحكومة الجديدة ليعمل على أساسه ولكن ميقاتي حرق المراحل وحمل معه التشكيلة.

– توقعت أوساط حكومية أن تتأثر سلباً علاقة الرئيس ميقاتي بالوزراء الذين أبعدهم من التشكيلة، أمين سلام ويوسف خليل ووليد فياض وعصام شرف الدين خصوصاً إذا تمت عرقلة عملية التأليف وبقيت الحكومة القائمة تصرِّف الأعمال.

الجمهورية:

– نصح أحد رؤساء التيارات السياسية بإعادة النظر في الأسس التنظيمية التي بني عليها التيار والاتعاظ من التجربة التي أفرزتها الانتخابات.

– يلاقي تجمع نيابي جديد صعوبة في التوصل الى إسم له أثناء المناقشات المفتوحة بهذا الخصوص قبل أن يتبين له أن هناك خلافات تحول دون الهدف.

– ذكر مصدر دبلوماسي أن بلاده تتابع سير الاستحقاقات في لبنان خطوة بخطوة مع جهات معنية خارجيًا ومحليًا.

المصدر: صحف