محافظ البقاع يتابع موضوع بيع ربطات الخبز في السوق السوداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 16:52

محافظ البقاع يتابع موضوع بيع ربطات الخبز في السوق السوداء

منذ 2 ساعة 25 June، 2022
محافظ البقاع
لبنان

يتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده منذ يوم امس ما ورد من أخبار عن قيام العديد من الاشخاص ببيع ربطات الخبز في السوق السوداء.

وأجرى ابو جوده اتصالا بالمدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي لمتابعة هذا الموضوع، وأرسل هذا الأخير دوريات الى الافران في المنطقة، علما انه ستتم ملاحقة اي شخص يثبت تورطه ببيع ربطات الخبز في السوق السوداء ضمن الأطر القانونية تحت اشراف القضاء المختص.

وتشهد الأفران في الأونة الاخيرة طوابير من المواطنين الذين يقفون ساعات امام ابوابها للحصول على ربطة خبز.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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