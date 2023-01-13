واشنطن ترسل مراقبين إلى أوكرانيا لمتابعة وجهة الأسلحة الغربية بعدما باتت تباع في السوق السوداء

أعلن ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، أن الولايات المتحدة تنوي إرسال ممثلين للرقابة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا بعد معلومات عن إساءة استخدامها.

وأوضح الضابط المتقاعد في حوار أجراه مع قناة يوتيوب “ديسك فريدوم” أن “إدارة جو بايدن أدركت أخيرا أن الأوكرانيين يتلاعبون، وأن قسما كبيرا من الأسلحة التي نرسلها إليهم ينتهي بها المطاف في السوق السوداء ومن ثم تختفي”.

وبحسب جيرالدي، سوف ترسل الولايات “مراقبين عسكريين” للرقابة على الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات التي يتم إرسالها لأوكرانيا من أجل منع تكرار ذلك في المستقبل”.

إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

خلقت سوقا سوداء للسلاح

في أوروبا

استعراض للأسلحة في أوكرانيا

وأشار عضو لجنة “الدوما” الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شكاغوشيف، إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا خلقت سوقا سوداء جديدة للسلاح في أوروبا.

وقال شكاغوشيف بالتأكيد إنها سوق سوداء جديدة ظهرت حاليا في أوروبا، إن أكثر سوق سوداء مكتظة بالأسلحة الأمريكية موجودة الآن في بولندا وفرنسا، فضلا عن الموجودة أصلا في دول الشرق الأوسط.”

ووفقا له، فإن أسلحة السوق السوداء تقع في أيدي المنظمات والخلايا الإرهابية “في ما لا يقل عن 10-15 دولة”.

وجاءت تصريحات عضو لجنة “الدوما”، تعقيبا على ما ذكره في وقت سابق، ضابط الاستخبارات المركزية الأمريكية المتقاعد فيليب جيرالدي، أن الولايات المتحدة ترسل مراقبيها إلى أوكرانيا بهدف تشديد الرقابة على توريد الأسلحة بعد تقارير عن إساءة استخدامها.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية