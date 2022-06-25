قوى الامن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة في مجدل عنجر – البقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة السرقات في مختلف المناطق، وبعدما كثرت عمليات السرقة في منطقة البقاع، كثفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف هويات أفراد العصابات وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات ودراجات آلية، ويدعى:

– م. م. (من مواليد العام 2003، سوري)

بتاريخ 20-6-2022، وبعد رصد ومراقبة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، نتج عنه توقيف المذكور. بالتحقيق معه، اعترف أنه يترأس عصابة لسرقة الدراجات والسيارات، وأنه نفذ العديد منها في محافظة البقاع ضمن مناطق: شتورا، بر الياس، المصنع، دير زنون، وأنه قام ببيع المسروقات في بلدة بريتال، لقاء مبالغ مالية. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص..

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام