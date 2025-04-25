قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم سلب بقوة السلاح وتأليف عصابة لسرقة السيارات والدراجات الآلية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين والمشبوهين في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء في بلدة تلبيرة – عكار، وهو المدعو أ. ع. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، بحقّه أربع ملاحقات قضائيّة بجرائم سلب بقوّة السّلاح، سرقة، تأليف عصابة سرقة سيّارات ودرّاجات، ويُعتبر من أخطر المطلوبين في منطقة الشّمال، ومسلّح بصورة دائمة، يقوم بفرض الإتاوات (خوّات) وينشط بتهريب أسلحة.

أعطيت الأوامر للعمل على توقيفه، بما أمكن من السّرعة، بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 23-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في تلبيرة – العبدة.

بتفتيشه، ضبطت بحوزته مسدّس حربي وكميّة من المواد المخدّرة.

سُلّم والمضبوطات الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام