وحدة المهن الحرة في حزب الله: فوز اللائحة المدعومة من الحزب وحلفائه بموقع نقيب خبراء المحاسبة وخمسة أعضاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 20 2022 - 09:50

وحدة المهن الحرة في حزب الله: فوز اللائحة المدعومة من الحزب وحلفائه بموقع نقيب خبراء المحاسبة وخمسة أعضاء

منذ 32 mins 20 June، 2022
خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
لبنان

أعلنت وحدة المهن الحرة في حزب الله فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بموقع نقيب وخمسة أعضاء من أصل عشرة في مجلس نقابة خبراء المحاسبة.

وتوجهت الوحدة في بيان بالتهنئة إلى خبراء المحاسبة المجازين في لبنان على إنجازهم الإنتخابات النقابية، وخصت بالتهنئة النقيب الأستاذ عفيف شرارة والأعضاء الفائزين.

وتمنت الوحدة للنقيب والمجلس الجديد التوفيق والنجاح في رفع مستوى المهنة وخدمة المهنيين بما يعود بالخير على أهلنا ووطننا الحبيب لبنان الذي يعيش اليوم ظروفا قاسية نتيجة الحصار الظالم الذي تمارسه أمريكا وحلفائها والذي يتطلب تضافر كل الجهود للنهوض به مجددا.

المصدر: موقع المنار

التعليقات