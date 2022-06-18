الخارجية الروسية: لا قيمة لقول بروكسل بأن العقوبات لا تؤثر على الأمن الغذائي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا تهدد الأمن الغذائي العالمي لا قيمة لها على الإطلاق.

وقالت زاخاروفا في تعليق فيما يتعلق بتوصيات المفوضية الأوروبية إلى رابطة هيئات الاعتماد في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالعمل في سياق عقوبات الاتحاد ضد روسيا، “في هذا الصدد، فإن التصريحات الصاخبة لبروكسل، على وجه الخصوص، بأن العقوبات المفروضة لا تؤثر رسميًا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وبالتالي لا تهدد الأمن الغذائي العالمي، لا تساوي شيئًا على الإطلاق”.

وأضافت أنه “يعمل المسؤولون الأوروبيون وراء الكواليس كي يفرضوا على الدول الأعضاء في الاتحاد أوسع تطبيق ممكن للقيود على التفاعل مع روسيا “.

وأردفت أن قيادة المفوضية الأوروبية “تتفنن في تفسير نظام العقوبات المناهض لروسيا، وقررت عدم التوقف حتى تدمر البنية الكاملة للتجارة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، دون أن تأخذ في الاعتبار العواقب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا البلدان الثالثة، بما في ذلك البلدان الأكثر فقراً، والتي يمكن أن تعاني أكثر من غيرها من أزمة الغذاء، والتي يهتم الاتحاد الأوروبي شفهياً بمصالحها”.

المصدر: وكالة سبوتنيك