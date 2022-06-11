مستوطنون صهاينة اعتدوا على قرية بورين بالضفة المحتلة

أحرق مستوطنون صهاينة السبت أراضي زراعية في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وهاجموا عددا من المنازل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطني جفعات رونيم أشعلوا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق القرية”، وأضافت أن “المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في المنطقة، عرف من أصحابها: ناجح عمران، وادريس حواري، وأبو انس حواري”.

وأوضحت المصادر أن “المستوطنين عرقلوا عمل طواقم الدفاع المدني في اخماد الحرائق التي نشبت في أراضي بورين”، وتابعت أن “الطواقم ما زالت تعمل على اخماد النيران رغم هذه الاعتداءات، كما تمكنت من حماية أحد المنازل قبل وصول النيران إليه”.

المصدر: وكالة وفا