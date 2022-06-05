بوتين: روسيا ستضرب أهدافاً جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 13:08

بوتين: روسيا ستضرب أهدافاً جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 5 June، 2022
أخبار موقع المنار

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