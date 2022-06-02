الخارجية الروسية: بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية

رأت وزارة الخارجية الروسية أن “قمة الاتحاد الأوروبي أظهرت أن بروكسل تدفع كييف باستمرار إلى حافة الهاوية بدلاً من التسوية”.

وقال بيان للخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني مع اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية، إن “الاتحاد الأوروبي يدعم الطموحات العسكرية للسلطات الأوكرانية بوعود غير محددة بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي، وتوريد أسلحة فتاكة ووعود بالمال بما في ذلك الأموال الأجنبية، التي لا تمانع بروكسل في مصادرتها من روسيا. في الوقت نفسه، يتم التكتم على جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها المقاتلون الأوكرانيون النازيون الجدد يوميا واضطهادهم للمدنيين”.

المصدر: روسيا اليوم