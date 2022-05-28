أردوغان: ندعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن “أنقرة تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا، من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي كلمة له بمهرجان “تكنوفيست” في أذربيجان، قال أردوغان “الشعب التركي يحتفل مع أذربيجان بعيد استقلالها ونطمح لتوسيع التضامن بين الدولتين”.

وأضاف أردوغان “نفتخر بدولة أذربيجان وما حققته من انتصارات في أوقات صعبة”، موضحا أن “أذربيجان حققت انتصارا كبيرا في قره باغ بمساعدة الصناعات الدفاعية التركية”.

وتابع “ارتقينا بعلاقاتنا الثنائية مع أذربيجان إلى مستوى يشكل نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب لا أطماع لدينا في أراضي وسيادة أحد كما أننا لا نفرط بذرة من ترابنا”.

واستطرد الرئيس التركي “كما كنا في الحرب إلى جانب أذربيجان سنكون إلى جانبها في السلام، ونقف إلى جانبها في دعوتها للمباحثات مع أرمينيا”.

المصدر: trt العربية