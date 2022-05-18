أميركا توافق على جرعة تنشيطية من فايزر للاطفال

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنها وافقت على حصول الأطفال من عمر خمس سنوات إلى 11 عاماً، على جرعة تنشيطية من لقاح شركة فايز المضاد لكوفيد-19.

وبذلك يصبح جميع الأفراد في الولايات المتحدة من عمر الخامسة مؤهلين للحصول على جرعات تنشيطية من اللقاح، غير أن هذا الإجراء لا يزال بحاجة إلى موافقة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال روبرت كاليف مفوض إدارة الأغذية والعقاقير في بيان: “في حين أن الإصابة بكوفيد-19 تميل إلى حد بعيد لأن تكون أقل حدة عند الأطفال مقارنة بالبالغين، فقد شهدت موجة الإصابة بالمتحور أوميكرون زيادة أعداد المصابين من الأطفال وأعداد دخولهم إلى المستشفى”.

وأضاف أن هذا التصريح سيساعد في توفير حماية مستمرة من كوفيد-19 لمن هم في تلك الفئة العمرية، وتظهر البيانات أن فاعلية اللقاح تبدأ في التضاؤل ​​بمرور الوقت، والأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة غير مؤهلين بعد للحصول على أحد لقاحات كوفيد-19.

وحصل نحو 66 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أو 220.6 مليون نسمة، على تطعيم كامل من فيروس كورونا حتى الآن، وفقاً لبيانات اتحادية.

ومن بين هؤلاء، حصل 102.3 مليون على جرعة معززة واحدة، و11.7 مليون على جرعة تنشيطية ثانية.

المصدر: الميادين