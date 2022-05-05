موسكو تعلن طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها قررت طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين من أراضيها، ردا على إجراء اتخذته كوبنهاغن بحق موسكو قبل شهر.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الخميس السفير الدنماركي لدى موسكو كارستن سيندرغورد وأعربت له عن احتجاجها الشديد على إعلان بلاده في الخامس من أبريل الماضي 15 موظفا في سفارة روسيا وممثليتها التجارية في كوبنهاغن شخصيات غير مرغوب فيها، ناهيك عن تقديم السلطات الدنماركية دعما عسكريا إلى كييف خلال العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ولفت الجانب الروسي، وفقا للبيان، إلى أن “السياسات المعادية لروسيا على نحو صارخ التي تنتهجها المملكة الدنماركية تلحق ضررا جسيما بالعلاقات الثنائية”.

وتابع البيان أن الخارجية الروسية أعلنت للسفير أنها بإجراء جوابي تعلن سبعة موظفين في سفارة الدنمارك في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال فترة أقصاها أسبوعان.

كما قررت روسيا عدم منح تأشيرة لدبلوماسي من أفراد بعثة الدنمارك لديها.

وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي “يحتفظ بحقه في تبني خطوات رد إضافية على تصرفات كوبنهاغن غير الودية”، متعهدة بإطلاع السلطات الدنماركية على هذه الإجراءات لاحقا.

المصدر: روسيا اليوم