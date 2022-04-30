الوزير مولوي: الأجهزة الأمنية جاهزة بشكل تام للحفاظ على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 13:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على أحقية قضية فلسطين ومظلومية شعبها
السيد نصر الله: تحرير فلسطين قد لا يحتاج إلى جيوش قوية ولا إلى سلاح جو بل يحتاج إلى مجاهدين واستشهاديين
السيد نصر الله: العمليات الجهادية في داخل 48 هزت الكيان وضربت منظومته الأمنية وأعادت قضية فلسطين إلى الواجهة
السيد نصر الله: المواجهة العسكرية والانتفاضة الشعبية مسارات أثبتت أن "إسرائيل" تقهر وليست متفوقة وألحقنا بها الهزيمة
السيد نصر الله: مسار الإنهاك بالعقوبات والحصار والإرهاب لم ينجح في جعلنا نتخلى عن حقوقنا وعن التضامن مع فلسطين
الإمام الخامنئي: ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة يجب أن تعتبر يوم القدس العالمي
الإمام الخامنئي: فلسطين بأكملها تبدلت إلى مسار المقاومة والشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعاً دفاعياً عن القدس
مقتل جندي إسرائيلي يعمل حارساً لمستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت برصاص مقاومين فلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية سلفيت وتؤكد أنّها ردٌ متوقّع على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمقدسات
حزب الله يشيد بالعملية البطولية في مستعمرة ارئيل التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه
حزب الله: عملية ارئيل وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لمحاولات التوغل الصهيوني تثبت يقظة الشعب الفلسطيني
حزب الله: العمليات البطولية تثبت استعداد الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال ومواصلته الطريق حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ120 على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية
كتيبة جنين: استهداف قوة خاصة للاحتلال بزخات رصاص كثيفة بعد اكتشاف أمرها من قبل المجاهدين وإجبارها على الهروب
مصادر إعلام فلسطينية: المقاومة تجري تجربة صاروخية نحو بحر غزة تجهيزاً للمعركة المقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي
أهالي الجولان السوري المحتل يعتصمون رفضاً لإقامة الاحتلال الإسرائيلي توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم
وزارة الداخلية البحرينية تستدعي عشرات المواطنين من المنامة ومناطق اخرى للتحقيق بعد مشاركتهم بفعاليات يوم القدس العالمي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يحيي فلسطين وشعبها في يوم القدس العالمي ويثني على سواعد المقاومين وجباههم التي تعانق السماء
رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين
الخارجية الروسية: رفع العقوبات المفروضة على موسكو هو جزء من المفاوضات لكن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإطالة أمد الصراع
أفغانستان: ارتقاء أكثر من 50 شهيداً في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة كابول بعد صلاة الجمعة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كتربية الأفعى في الكُم
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الامام السيد علي الخامنئي يحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار
اللواء سلامي: في القريب العاجل سنشهد ازاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية
قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني يكشف عن عملية لطائرتين مسيرتين فوق كيان العدو قبل أشهر
إعلام العدو: مقتل حارس أمن مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة الغربية برصاص مسلحين فلسطينيين
مسيرات كبرى في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي في 14 محافظة موزعة على 60 ساحة
إسماعيل هنية لليمنيين: تؤكدون أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن كان وما زال مصدر العروبة وعاشقًا للقدس ولفلسطين
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوزير مولوي: الأجهزة الأمنية جاهزة بشكل تام للحفاظ على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات
منذ 29 mins
30 April، 2022
الوزير مولوي
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