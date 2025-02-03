الوزير مولوي بعد اجتماع المجلس المركزي : لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية والاجهزة ستعزز وجودها

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف لاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها”، معلنا انه “لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني، وقال : “القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة”.

ولفت الى انه “في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل”.

وأشار مولوي الى “ان الجيش يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري”.وقال :”أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات”.

وكشف مولوي “ان الأجهزة الأمنية ستعزز من وجودها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل”.

واوضح مولوي “ان توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الإتصال الدولي والأجهزة الأمنية تعمل سريعا لتوقيف أي فاعل قبل مغاردته الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام