رابطة اساتذة التعليم المهني ناشدت المعنيين إحالة ملف الحوافز على المراجع المختصة

ناشدت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، “وزير التربية عباس الحلبي الاسراع في احالة ملف الحوافز او ما يعرف بال90$ على مصرف لبنان، بناء على الوعد السابق الذي قطعه بعدم التواني والتأخر في احالة وصرف الحوافز عن كل الاشهر السابقة بأسرع وقت ممكن، وملف دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية الذي وضع بعهدته” .

وشكرت كل من” سعى في انهاء هذا الملف وعلى رأسهم المديرة العامة هنادي بري”.

وتعهدت الرابطة “أن تكون دائما على أتم الاستعداد لمتابعة كل المستجدات وآخرها ملف بدل النقل الذي تعمل وباقي الروابط على ايجاد المخرج القانوني لتأمين الاعتمادات اللازمة له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام