الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة S-300 أوكرانية والقضاء على أكثر من 200 نازي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومتين للدفاع الجوي في أوكرانيا إحداهما S-300، والقضاء على أكثر من 200 عنصر في الكتائب النازية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن “الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM”.

وأضاف أنه تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتجمّع المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتابع أنه تم القضاء على 210 عناصر من النازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وكالات