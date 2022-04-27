الصحافة اليوم: 27-4-2022

ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاريعاء 27 نيسان 2022، على خطاب الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله خلال مؤتمر “القدس هي المحور” حيث اكد وقوف حزب الله في خط المواجهة الأول الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، معلناً أن «من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولو بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس»… اما حكوميا حضرت الأحداث في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء وخصصت الجلسة للبحث في حادثة غرق زورق طرابلس فجر الاحد وقدم قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البرية تقريراً عن حادثة غرق الزورق والتحقيقات الأولية فيها…

البناء

بوتين لغوتيريس: لا نحتاج إلى وساطة… واعترفوا بالدول المستقلة كما فعلتم مع يوغوسلافيا

السيد نصرالله: في خط المواجهة الأماميّ إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة

الكابيتال كونترول إلى ما بعد الانتخابات… والثقة بوزير الخارجيّة الخميس

كتب المحرّر السياسيّ

يدخل العالم مرحلة التأقلم مع حرب طويلة في أوكرانيا، بعدما صارت حرباً أميركية روسية على الصعيدين العسكري والسياسي، فعدم دخول الجيش الأميركي للحرب ليس نتاج عدم الانخراط فيها، بل لأنه الطريق الأمثل للانخراط، حيث تعتقد مصادر روسية عسكرية أن الأميركيين الذين يدركون عجزهم عن تحمل الخسائر البشرية قرّروا أن يقاتلوا بالأوكرانيين، وفي ظل التفوق الروسيّ بالسلاح الثقيل بصورة كاسحة قرروا إرسال الأسلحة التي تفيد لإلحاق أكبر كمية خسائر بالجيش الروسي، لكن يوماً فيوماً تصير خطة القتال وتمويلها وأسلحتها أميركية بالكامل يقودها ضباط أميركيون في كييف ولفيف وغيرهما من المدن الأوكرانية، بينما لا تبدو روسيا مستعجلة لإنهاء الحرب. وقد جاء كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برفض الوساطة الأممية للتفاوض مع أوكرانيا، معتبراً أن لا حاجة لوساطة والمفاوضات تتم بشكل جيد، داعياً الأمم المتحدة لقيادة حوار حول العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ليكشف أن موسكو لم تخض الحرب من أجل أهداف محصورة بعلاقتها مع الحكومة الأوكرانية، بل إن ما قاله بوتين في مطالبته لغوتيريس بمعاملة الدول المستقلة عن أوكرانيا بمثل ما تمّت معاملة الدول التي رعاها الغرب للاستقلال عن يوغوسلافيا، التي تم تفكيكها بحرب أميركية أوروبية بدأت منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بمثابة إعلان روسي عن وجهة الحرب على الصعيد السياسي، والأهداف التي تتطلع روسيا لتحقيقها، في ظل كلام أوكرانيّ عن تحضيرات روسية لإعلان استقلال خيرسون وخاركيف ولاحقاً أوديسا.

إقليمياً جاءت التحضيرات ليوم القدس العالمي، لكلام نوعي حول الالتزام بفلسطين والقدس صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكداً وقوف حزب الله في خط المواجهة الأول الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، معلناً أن «من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولو بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس»، وأن «كل من ينتمي إلى هذا الخط وهذا المحور يتعرّض لحصار وعقوبات هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين وعن منطق المقاومة، فيما الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب جزء أساسيّ من معركة المقاومة».

وفي السياق ذاته جاء كلام موازٍ لقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، الذي جدّد بمناسبة يوم القدس العالمي التزام الحركة بمعادلة السيد نصرالله «القدس تعادل حرباً إقليميّة».

لبنانياً، لا تزال تداعيات قارب الموت تخيّم على المناخ السياسيّ، وقد عقدت تحت عنوان التحقيق الشفاف وتأمين التعويضات جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها قائد الجيش وأركان القيادة المعنيين، بينما اتجهت الأنظار نحو المجلس النيابيّ في متابعة لملف الكابيتال كونترول، في ظل انقسام واضح بين المجلس النيابي والحكومة، حيث الكتل المختلفة على مقاربتها للملف متفقة على رفض مشروع الحكومة وعدم الأخذ برسائل رئيس الحكومة التي لا تحظى بموافقة الحكومة، وتفقد بالتالي أية قيمة دستورية، ووفقاً لمشهد الأمس، سواء لجهة تأجيل الجلسة، أو ما قاله رؤساء الكتل واللجان عن أن الأمر تمّ ترحيله الى ما بعد الانتخابات، أو ما رافق الجلسة من حضور احتجاجيّ خصوصاً لنقابات المهن الحرة، يبدو عبور المشروع الحكوميّ بمعزل عن خطة تعافٍ مالي متكاملة، ونصوص قانونية واضحة لحماية حقوق المودعين، يزداد صعوبة.

في مجلس النواب أيضاً جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية وفقاً لطلب كتلة القوات اللبنانية، التي اتهمت الوزير بالتدخل الاستنسابي في توزيع أقلام الاقتراع على المغتربين، بطريقة تخدم فريقاً سياسياً على حساب آخرين، بينما ردّ الوزير على الاتهام باعتباره كلاماً سياسياً لا أساس له في الوقائع، التي سيعرضها غداً الخميس خلال المناقشة أمام النواب. وقالت مصادر نيابية إنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت الجلسة ستعقد أم أنها ستتعرّض للتعطيل بغياب النصاب؟

وأكد السيد نصر الله أن “القضية الفلسطينية تضج بالحياة من جديد وتجد لها المزيد من المؤيدين والمجاهدين المستعدين للتضحية من أجلها، بينما استراتيجية العدو كانت تقوم على الرهان على الوقت وعلى نسيان الشعوب للقضية الفلسطينية”.

وأشار في كلمة خلال مؤتمر “القدس هي المحور”، إلى أنّ “ما يجري هو العكس تماماً ببركة الإيمان والجهاد والبصيرة التي تعبر عنها دول وقوى وشعوب محور المقاومة، فيما محور المقاومة المتعاظم يجب أن يسمى أيضاً محور القدس بحق لأن القدس هي النقطة المركزية الجامعة”.

ولفت السيد نصر الله، الى أنّ “من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولوا بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس”. مضيفًا: “في حزب الله نعتبر أنفسنا في خط المواجهة الأمامي إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينية”.

وأوضح أنّ “كل من ينتمي إلى هذا الخط وهذا المحور يتعرض لحصار وعقوبات هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين وعن منطق المقاومة، فيما الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب جزء أساسي من معركة المقاومة”.

وشدد السيد نصرالله على أنّنا “كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة، نقف بعون الله تعالى على مشارف النصر النهائي الذي نراه قريبًا جدًا”.

وبقيت الأحداث الأمنية في طرابلس لا سيما غرق قارب الموت في واجهة المشهد الداخلي وفي دائرة الاهتمام الرسمي السياسي والأمني نظراً للتداعيات الأمنية والسياسية والطائفية الخطيرة لفاجعة قارب الموت الذي غرق قبالة ميناء طرابلس، وسط تحذير مصادر مطلعة لـ”البناء” من ارتدادات الحوادث المتتالية في طرابلس كونها تفتح الأبواب على تهديد الوضع الأمني والاستقرار في طرابلس ومناطق لبنانية أخرى، في ظل تزامن هذه الأحداث مع سلسلة حوادث امنية متنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما محاولة اللعب على الوتر الطائفي من جهة وعلى إيقاع الفتنة بين الجيش اللبناني وأهالي طرابلس، مع تزايد المخاوف من تأثير هذه الأحداث على مصير الإستحقاق الانتخابي. وهذا ما دفع الحكومة والمسؤولين للمسارعة لاحتواء غضب الشارع وأهل المدينة عبر سلسلة قرارات وإجراءات وتدابير أمنية ومالية واقتصادية.

وحضرت الأحداث في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة إستثنائية أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

وخصصت الجلسة للبحث في حادثة غرق زورق طرابلس فجر الاحد. وقدم قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البرية تقريراً عن حادثة غرق الزورق والتحقيقات الأولية فيها.

وقبيل انعقاد الجلسة، جرى اتصال هاتفي بحسب المعلومات بين ميقاتي وقائد الجيش الذي أبدى استعداده لحضور جلسة مجلس الوزراء لشرح ملابسات غرق الزورق ووضع الأمور في نصابها الصحيح منعًا لأي تأويل او استغلال. ورحب ميقاتي بحضور العماد عون لتبيان الحقيقة.

وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن الزورق تعرّض للضرب من جانبه وهذا ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرق الزورق. ووضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة.

وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال.

وشدّد قائد الجيش خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.

وكان رئيس الجمهورية استهل الجلسة بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس. وقال “نتقدم بالعزاء من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين. نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم”.

وأكد أن “ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة”.

أما ميقاتي الذي غادر بعد الجلسة الى السعودية لأداء مناسك العمرة، فقال: “أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات”.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت اشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية.

واعلن وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة، أن قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.

وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

وسبق الجلسة خلوة بين عون وميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة الى الوضع الأمني في البلاد.

وفيما استكملت فرق الجيش عملية البحث عن مفقودين الذين بلغ عددهم الأربعين، أعلنت مديرية المخابرات أن المديرية “واصلت بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة”.

وبحسب معلومات “البناء” فإن سائق الزورق حاول تنفيذ أكثر من مناورة للتهرب من دورية الجيش التي حاولت ثني الزورق عن المرور، لكن وفي أحد المناورات التي قام بها سائق زورق التهريب اصطدم بزورق الجيش وفقد توازنه وبالتالي لا مسؤولية للجيش بغرق القارب، والتحقيقات ستكشف كل ملابسات الحادثة”. وتضيف المعلومات أن القارب كان يحمل مئة راكب، كما حاول الجيش إنقاذ الركاب بعد غرق الزورق وقام برمي 46 سترة نجاة لانقاذ الركاب، ما قلل عدد الضحايا.

كما أفادت المعلومات أن “الزورق يملكه أحد الأشخاص ويعمل ضمن مافيا تهريب الأشخاص وثمن الزورق حوالي 40 ألف دولار وأظهرت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين اعترف بدفع 2500 دولار على الراكب لتهريبهم إلى خارج لبنان بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها لبنان لا سيما البطالة والفقر في طرابلس وغيرها من المناطق”.

ورسمت مصادر أمنية وسياسية مطلعة لـ”البناء” علامات استفهام حول سلسلة الأحداث الامنية التي جرت من أحداث طرابلس الى مسلسل قطع الطرقات والاعتداء على وزراء والأملاك العامة والخاصة، والصواريخ المشبوهة التي انطلقت على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورد العدو الاسرائيلي بإطلاق 54 قذيفة على الأراضي اللبنانية. اضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ من 23 ألف ليرة الى 28 ألف، ما يدفع للسؤال عن الجهة التي أعطت الأوامر للتلاعب بسعر الصرف لأسباب وغايات سياسية.

وتتزايد المخاوف التي تحيط بمصير الانتخابات النيابية في ظل جملة مؤشرات تشي لإعداد الساحة وخلق الظروف والذرائع لخيار تأجيلها، في ظل تأكيد مراكز احصاءات واستطلاعات الرأي لـ”البناء” فوز فريق تحالف حزب الله وحركة أمل والأحزاب الحليفة والتيار الوطني الحر بالأكثرية النيابية تضم عدداً من الكتل النيابية من مختلف الطوائف، بما فيها كتلة نيابية سنية وازنة وأخرى درزية من الخصوم السياسيين للحزب الاشتراكي ما يضمن للأكثرية النيابية الميثاقية التي تقوي موقفها وموقعها في الاستحقاقات المقبلة لا سيما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. أما حجم الأكثرية المتوقع أن ينالها فريق تحالف المقاومة فمرتبطة بكيفية بنسبة التصويت أولاً وتوزيع الأصوات السنية ثانياً وحجم المال الانتخابي التي تنفقه السعودية ودول الخليج والأميركيين.

وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “الأميركي ليس صديقاً للبنان، فعندما يكون الأميركي داعماً للإسرائيلي الذي يريد أن يحتل أرضي ويطعن بسيادتي عندها يكون الأميركي شريك الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن “السيادة لا تتجزأ”. وأوضح، خلال لقاءٍ سياسيّ أقيم في بلدة النبطية، أن “حزب الله يدعو شركاءه في الوطن إلى أن يتفهموا الموقف من أميركا، فهي ليست صديقًا لنا، لذلك لا يمكننا أن نراهن عليها ولا على سياساتها وتدخّلها، ولا على ترسيمه مياهنا الإقليمية، ولا مساعدتها في التنقيب عن الغاز في مياهنا، وطالما هي ليست صديقتنا وأنها صديقة الاحتلال، فهذا يعني تصنيفها في محل ثاني”.

وذكر رعد، أن “ما حصل في البلد كان درسه كبير جدًا، وقد اعتبرنا من هذا الدرس أمورا كثيرة جدًا، سنرتّب أثرًا عليها، وسنتعاطى على أساس ما استفدناه من هذه التجربة”، مضيفاً “اننا لن نسمح للآخرين بأن يمرّروا ما يريدون، ولقد تعلّمنا كثيرا ممّا حصل وتعلّمنا أين نكون قادرين على أن نؤثّر وأين نزعجهم، كذلك تعلّمنا ممّن يقولون بأننا شركاء من منهم يجرؤ على القول بأننا شركاء بوجه إسرائيل ولكن عندما يتعلق الأمر بالأميركي يكون الأمر مختلفاً”.

على صعيد آخر، سقط قانون الكابيتال كونترول مجدداً في اللجان النيابية المشتركة التي عقدت جلسة أمس لاستكمال دراسة بنوده، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب فقدان النصاب، وسط رفض نيابي ونقابي وشعبي واسع لهذا القانون.

وتجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب، ليتم الغاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل لبنان القوي وكتلة حزب القوات اللبنانية ونواب تيار المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر “تويتر”: “أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين”. اما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان فتوجه الى رئيس الحكومة بالقول: “زمن الاتفاقات خارج مجلس النواب لتمرير أمور معينة ولّى إلى غير رجعة وأثبتنا أنّ المجلس سيّد نفسه”.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب. وعلّق بو حبيب على جلسة طرح الثقة به، قائلا: “ضرب الحبيب زبيب”. وكان بو حبيب قال بعد جلسة مجلس الوزراء في شأن توزيع أقلام الاقتراع في سيدني: ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرّر اللجوء إلى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات”.

وفي غضون ذلك، تتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية مع استقرار سعر صرف الدولار على معدل مرتفع بلغ الـ28 ألف ليرة، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات، فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.

وبالتوازي تتفاقم أزمة الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية، من ضمنها العاصمة بيروت الذي وصلت فيها نسبة التغذية الى الصفر، لكن التيار الكهربائي عاد تدريجياً الى عدد من الأحياء والمناطق في بيروت بعد انقطاع شامل وتام دام 5 أيام لنفاد مادة الفيول اويل من معملي دير عمار والزهراني. على أن يعود التيار اعتبارا من اليوم الى باقي المناطق في بيروت بعد افراغ حمولة الباخرة في معملي دير عمار والزهراني أمس.

على صعيد آخر، وبعد فوز الرئيس ايمانويل ماكرون بولاية رئاسية جديدة، وقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و”مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية” في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والذي “يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي”.

وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، في كلمة أنّ “هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي”. وأشار البخاري، إلى أنّ “السعودية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمرار وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين”.

بدورها، اعلنت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان، توقيع الاتفاق، وشددت على أن “فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني. وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للاصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار 2022”.

الاخبار

هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟

صنّفت موسكو بيان الخارجية اللبنانية الذي دان «الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية»، في 24 شباط الماضي، انحيازاً إلى الموقف الغربي، ما استدعى تدخّل وسطاء لإعادة ترتيب الأمور، من بينهم النائب السابق أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية وسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار. وكلاهما، وفق المعلومات، أوصلا إلى بيروت رسائل انزعاج روسي واستغراب للموقف اللبناني.

إلا أن هذا الانزعاج لم يصل حدّ استدعاء السفير اللبناني وإبلاغه احتجاجاً رسمياً على موقف بيروت. واستوعبت الديبلوماسية الروسية الموقف بعد تفسيرات قُدّمت إليها تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني. غير أن الحذر الروسي بقي قائماً في التعاطي الرسمي مع لبنان، عبر اتباع أسلوب الرسائل غير المباشرة. وإحدى هذه الرسائل التي وصلت إلى بيروت، أخيراً، نبّهت إلى أن موسكو قد تكون مرغمة على إدراج لبنان ضمن الدول المصنفة «غير صديقة»، كمرحلة أولى، في حال استمر «في الأسلوب المقلق في التعاطي مع روسيا»، ما لذلك من تبعات سياسية واقتصادية.

مردّ الرسالة هو «ضبط» مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي «متلبسة» أثناء مشاركتها في ورشة لتقديم صيغة توصية إلى المؤسسة الدولية حول «مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي». علماً بأن موسكو أبدت أخيراً، عبر سفارتها في بيروت، استعداها لتأمين مساعدات إنسانية للبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، عرضت روسيا عبر قنوات رسمية لتزويد لبنان بمستلزمات أساسية يعاني نقصاً فيها جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، كالقمح و الحبوب والزيوت النباتية، من دون أي رد حتى الآن من الجانب اللبناني الذي يبدو أنه تجاهل العرض الروسي بالمساعدة، عبر البحث عن بدائل أخرى للاستيراد رغم إفلاس الدولة.

وكان لبنان تجاهل سابقاً عرضاً لتزويده بالغاز أويل لمعامل إنتاج الكهرباء في الزهراني ودير عمار (المتوقفة عن الإنتاج حالياً نتيجة نفاد المخزون)، بأسعار مقبولة بالليرة اللبنانية. تجاهل العروض الروسية دفع بالسفارة الروسية في بيروت إلى تخفيف التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين، أو التعاطي بحذر شديد. علماً أن ديبلوماسيين روساً يؤكدون أنه ليس مطلوباً من لبنان اتخاذ مواقف مؤيدة لموسكو لعلمهم بدقة التوازنات الداخلية، لكنهم يحضون بيروت على التزام خيار «النأي بالنفس» الذي تتبناه الحكومة وعدم تجاوزه في ما يخص القضايا الروسية.

كما يدرك الروس الدور الأميركي في الحشد ضد روسيا في لبنان وتوريط الخارجية اللبنانية في إصدار موقف مستغرب من الحرب. ويلفتون إلى تفادي قوى سياسية لبنانية معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع موسكو في إصدار أي موقف معارض للموقف اللبناني الرسمي، وهذا ما سيرتب، وفق مصادر ديبلوماسية، إعادة النظر في العلاقة مع هذه القوى.

أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أُسِّست ومن ملكها؟

تبلّغ لبنان، رسمياً، أن وفوداً قضائية من دول أوروبية عدة ستزور لبنان في الفترة المقبلة للمشاركة في التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أكّدت لممثلين عن القطاع المصرفي أن الوفود الأجنبية ستطلب الحصول مباشرة على الكشوفات المالية الخاصة بشقيق الحاكم رجا سلامة الموقوف حالياً.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أرسل الأسبوع الماضي كتاباً إلى خمسة مصارف (عودة، سارادار، البحر المتوسط، مصر ولبنان والاعتماد اللبناني) بضرورة تسليم الكشوفات، كما أَرسل إلى هيئة التّحقيق الخاصّة في مصرف لبنان الطّلب نفسه. ومع أن القضاء اللبناني سبق أن وجّه طلباً مماثلاً إلى المصارف الخمسة ممهلاً إياها أقل من أسبوع، أبلغ عويدات وكلاء المصارف أن لا مهلة محددة في الطلب الجديد. ونقل متصلون بالنائب العام التمييزي عنه نفيه أن تكون هناك أي عرقلة منه أو من قبل أي قاضٍ للتحقيقات المتعلقة بملف الحاكم. وأكّد أنّ القاضي جان طنوس «يعمل لدى النائب العام التمييزي وتحت تكليفه وإشرافه».

المصارف الخمسة، من جهتها، دعت إلى اجتماع ربما يحضره مصرفيون آخرون لاتخاذ القرار حول كيفية التعامل مع الطلب الجديد. علماً أن هناك تضارباً في الآراء بين من يدعو إلى التمسك برفض تسليم الكشوفات لأن في ذلك خرقاً للسرية المصرفية، وأن على القضاء مخاطبة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. في مقابل رأي آخر يدعو إلى التجاوب مع الطلب القضائي وتسليم الكشوفات، لأن تطورات كثيرة طرأت على الملف منذ الطلب الأول، ولأن السلطات القضائية تعلن صراحة عن توفيرها ضمانات بعدم معاقبة المصارف.

وقد أجرى محامون للمصارف المعنية اتصالات في لبنان والخارج للتدقيق في بعض تفاصيل طلب عويدات، خصوصاً الإشارة إلى أن بعثة قضائية فرنسية ستزور لبنان وستتولى مشاركة القضاء اللبناني التحقيقات في الملف، وأنه قد يحصل أن يقوم قضاة لبنانيون وفرنسيون بدهم المصارف برفقة ضابطة عدلية من أجل الحصول على الكشوفات.

وثائق من التحقيق الفرنسي

من جهة أخرى، حصلت «الأخبار» على نسخة من ملف يتضمّن مستندات تشكل جزءاً من التحقيق الفرنسي في ملف حاكم مصرف لبنان. ويشتمل الملف على أوراق وتصريحات رسمية تبين الخارطة العقارية التي تشتبه السلطات القضائية في أوروبا ولبنان بأن سلامة استخدمها غطاء لتبييض نحو 330 مليون دولار يشتبه في أنه اختلسها من مصرف لبنان عبر شركة «فوري» للوساطة المالية.

وبحسب المعطيات، يشتبه المحققون اللبنانيون والفرنسيون في أن سلامة أنشأ شبكة من الشركات العقارية تولت شراء وبيع واستثمار عقارات في أكثر من عاصمة أوروبية، وقد أدخل تعديلات في ملكية هذه الشركات عبر نقلها من حصة شقيقه رجا إلى زوجته آنا كوزاكوفا وابنته منها إليزابيت.

عويدات: لا عرقلة للتحقيقات وطنوس يعمل تحت إشرافي وأنتظر جواب المصارف ومصرف لبنان على طلب تسليم الكشوفات

وتشير الوثائق بوضوح إلى أن سلامة «قام مع شركائه بعمليات تبييض الأموال المختلسة من مصرف لبنان عبر شراء عقارات في الخارج وعبر عقد إيجار (لمصلحة مصرف لبنان) لمكاتب في جادة الشانزليزيه».

وبحسب الوثائق، فقد أسس سلامة شركة stockwell investment sa في لوكسمبورغ، في 2 تموز 2015، برأسمال قدره خمسة ملايين يورو وعهد بإدارتها إلى كل من غبريال جان وكاثرين دووايلي. وتبين في التحقيقات الفرنسية أن هذين المديرين هما مديران أيضاً لشركتي procedia SA و criteria sa اللتين أُسستا في لوكسمبورغ في 21/11/2003.

وشركة procedia SA هي المساهم الوحيد في شركة bet sa التي أُسّست في لوكسمبورغ، في 19/4/2007، برأسمال قدره 200 ألف يورو، فيما شركة criteria sa هي التي تدير شركة bet sa.

وظهر في التحقيقات أن رياض سلامة هو صاحب الحق الاقتصادي لشركة bet sa، وقد نقل حقوقه الاقتصادية فيها إلى كوزاكوفا. كما أن شركة bet sa تملك 99 في المئة من شركة SCI zel التي أُسست في فرنسا في 30/4/2007 برأسمال قدره 10 آلاف يورو. وقد بقي رجا سلامة مديراً لهذه الشركة حتى عام 2015، وكان يملك سهماً واحداً فيها، قبل أن ينقل ملكيته إلى كوزاكوفا عام 2015.

وتملك SCI zel العقار 66 في جادة الشانزيليزيه الذي استأجرته منها شركة eciffice (مملوكة من كوزاكوفا أيضاً) بمبلغ يفوق قيمته التأجيرية. وقامت eciffice، بدورها، بتأجير العقار إلى مصرف لبنان لاستعماله كمركز احتياط لقاعدة بيانات المصرف المركزي لقاء بدل شهري قدره 37 ألف دولار منذ عام 2010. علماً أن الـ«سيرفر» (الخادم) المفترض وضعه في المكان لا يحتاج إلى أكثر من غرفة بمساحة أربعة أمتار مربعة فقط.

يشار إلى أن الحاكم بدأ عام 2015 بفصل أعماله عن أعمال شقيقه رجا، بعدما رفض مصرف HSBC تنفيذ حوالتين مصرفيتين من مصرف لبنان لمصلحة شركة «فوري»، ما دفع سلامة إلى التصرف وكأن خطته تعرضت للانكشاف. لذا أدخل تغييرات كبيرة على صعيد إدارة الشركات العقارية وعلى طريقة نقل الأموال. ومع بدء التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، جرى تغيير واسع في آلية العمل وفي وسائل تبييض الأموال، من خلال استبدال شركات عقارية بشركات أخرى، كما هي الحال في ما يتعلق شركة bet sa التي تم استبدالها بشركة BET SAS التي أسسها في فرنسا في 3/5/2021 قبل أن تصبح ابنته إليزابيت مالكة أسهم الشركة الجديدة في حين أعطى استثمار الأسهم لكوزاكوفا.

قارب الموت «ينهي» انتخابات طرابلس

أرخت قضية غرق قارب الموت قبالة شاطئ طرابلس مساء السبت الماضي بثقلها على حركة الانتخابات النيابية في المدينة ودائرة الشمال الثانية، مع إعلان المرشحين إلغاء حفلات إفطار وسحور ومهرجانات انتخابية. فيما يتوقع استمرار حال الغضب في المدينة، وصولاً ربما إلى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، مع استمرار عمليات البحث عن «المفقودين الـ 22 على الأقل» وفق ما أوضح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر.

مراسم تشييع الضحايا في طرابلس والضنية والمنية وعكّار والغضب على السياسيين والنوّاب والمرشّحين للانتخابات عبر تمزيق صورهم، «أنهت» فعلياً الحملات الانتخابية التي بالكاد قد بدأت. وفيما غاب السياسيون والمرشحون عن مراسم تشييع الضحايا، في ظل أجواء من الغليان، عزّز معظم هؤلاء الإجراءات الأمنية حول منازلهم ومكاتبهم، بعد تهديدات وُجّهت إليهم عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.

تداعيات الكارثة انعكست أيضاً على الحركة الاقتصادية والتجارية التي أصيبت بشلل تام، وخصوصاً في طرابلس التي تشهد عادة في مثل هذه الأيام، عشية عيد الفطر، حركة لافتة للمتسوّقين يُعوّل عليها التجّار للخروج من الركود الذي يعيشونه. كما انسحب الأمر على المؤسّسات التربوية في المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة، مثل منطقتي باب التبّانة والقبّة، إذ أعلنت إقفال أبوابها وتوقّف الدروس فيها.

أكراد لبنان: ليتنا كنّا أرمن

المردليون – الأكراد: ليتنا كنّا أرمن!

يستفز «المردليين» مناداتهم بالأكراد. يؤكّدون أنهم لبنانيون من أصول عربية هاجروا من شرق تركيا (تحديداً ماردين) إلى لبنان هرباً من التنكيل، معظم البيارتة يصنفونهم «غرباء». حصيلة «نضالهم» الطويل، مقعد بلدي وبعض المخاتير. أما النيابة فلا تزال ممنوعة عليهم، ترشيحاً وليس اقتراعاً، إذ إن أصواتهم تشكّل بلوكاً يتنافس السياسيون على استقطابه… بلا مقابل

منذ هجرة المردليين (عرب المدن التركية الشرقية) والأكراد إلى لبنان، لم يعرف هؤلاء عهداً ذهبياً يتحسّرون عليه. غالباً ما يُخلط بين الأكراد وبين المردليين الذين يشكّلون الغالبية الساحقة ممن يُطلق عليهم «الأكراد». لا يتذكّرون زعيماً سياسياً واحداً جرّب احتضانهم من دون استغلالهم. وحده سامي الصلح أنصفهم بتجنيس أعداد منهم عام 1965. يعرفون أن «سامي بابا»، كما يلقّبونه، كان يريد أصواتهم، لكنه على الأقل «أعتقهم» من معاناة دفع بدلات تجديد أوراقهم مرة كل ثلاثة أعوام، وحال دون أن يغيّر بعضهم ديانته بعدما عُرضت عليه الجنسية مقابل الانتساب إلى الطائفة المارونية.

الرئيس رفيق الحريري فعل ذلك أيضاً، عندما أدخل أسماء الآلاف منهم في مرسوم التجنيس عام 1995. لكنهم يحفظون جميل الصلح أكثر من الحريري، إذ إن ملف التجنيس كان مطلباً سورياً في مفاوضات الطائف، وجاء تجنيسهم «على البيعة». من بعدها، لم يأتِ أي زعيمٍ سياسي على سيرتهم.

الشعور بالغبن مزمن. لا يريدون أكثر من حضنٍ سياسي يلتفت إلى وجودهم وحيثيتهم في الشارع البيروتي. يعتبون على سياسيين لا يتذكرون عناوين منازلهم إلا «مرة كل أربع سنوات»، بحسب المرشح السابق وهاج الشيخ موسى، مستذكراً يوم أبلغه رفيق الحريري باستحالة ترشيحه على لائحته «كي لا يحرق اللائحة». الأمر، باختصار، «أنهم لا يعتبروننا من البيارتة الأصيلين، فيما جميع العائلات البيروتية ليست من العاصمة في الأصل». علماً أن عائلة عميرات، مثلاً، تعدّ ثالث أكبر عائلة في بيروت بعد عائلتي عيتاني والمصري.

المردليون – الأكراد «بلوك» انتخابي «محرز» يتنافس عليه السياسيون… من دون مقابل. إذ يُقدّر عدد من يشارك منهم في الاقتراع بأكثر من 12 ألفاً في لبنان ونحو 20 ألفاً في الخارج. بحسد، ينظرون إلى الأرمن. الأخيرون لهم كوتا نيابية ووزارية ومراكز عليا في الدولة، فيما أسفر «النضال» الذي راكمه المردليون – الأكراد عن نيلهم مقعداً في المجلس البلدي في بيروت وعدداً من المخاتير أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. بنى الأرمن مدارس وكنائس وجامعات، فيما هم لا يزالون في انتظار إنشاء مركز صحي وعدهم به رفيق الحريري ولا يزال حبراً على ورق. رغم ذلك، لا يريدون استنساخ التجربة الأرمنية في لبنان. يقول مختار زقاق البلاط جمال عميرات: «نريد أن يتعاملوا معنا على أساس أننا عائلة بيروتية كبيرة، لا أكثر ولا أقل». أما اتهام الدول الفاعلة انتخابياً في لبنان، كسوريا سابقاً ثم السعودية، بالاعتراض على وصول نائب مردلي إلى البرلمان باعتباره سيكون وديعة تركية، فيثير سخرية المردليين. إذ إن الدعم التركي «صيت غنى ولا صيت فقر».

بعد انتهاء الحرب الأهلية، لم يملك المردليون – الأكراد مشروعاً للانخراط في العمل السياسي، بسبب طغيان العشائرية التي تحول دون توحيد مرجعيتهم. تجربتا ترشيح إلى البرلمان خاضهما وهاج الشيخ موسى في دورتي 1992 و1996. فشل في الأولى «بسبب عملية تزوير» على حد تعبيره، وأخفق في الثانية بسبب تعرضه للتشطيب من جمعية المشاريع الخيرية.

أكثر من 9000 من المردليين – الأكراد سيصوّتون لـ«المشاريع» في بيروت

قبيل دورة 2000 قصدوا قريطم مطالبين بتمثيلهم، فردّ الحريري الأب: «اتفقوا على اسم وعودوا إلي». وكان، على الأرجح، يدرك صعوبة أن يتفقوا على مرشحٍ واحدٍ، فلم يرجعوا إلى «الشيخ رفيق». الحريري الابن لم يطالبهم بالاتفاق على مرشّح، بل اكتفى باسترضائهم بعضو مجلس بلدي منتمٍ إلى تيار المستقبل بعد زيارة للمخاتير إلى بيت الوسط عام 2016. رغم ذلك، بقي الأكراد أوفياء للحريري. نصفهم، على الأقل، كانوا يصوّتون للحريري الأب ثم الابن الذي استمالهم بالعاطفة، رغم أنهم لم ينتفعوا من «دولة الرئيس» ولم يكن أي منهم يوماً ضمن دائرته المقربة أو في مركز القرار.

في المقابل، كانت جمعية المشاريع الخيريّة «ملجأ» النصف الثاني. التفّ كثر حول الشيخ عبدالله الهرري منذ أن وطأت قدماه أرض لبنان وبدأ دعوته. هم الذين هاجروا من مدن تركيا الشرقية وجدوا أفكار «الحبشي» قريبة من المذهب الأشعري الصوفي الذي يتبعونه. وعليه، ساعدوا «الشيخ» على تأسيس «الجمعية» والتزموا عقيدتها الدينيّة وشكّلوا قاعدة جماهيريّة واسعة لها، وأعطوا النائب عدنان طرابلسي في انتخابات 2018 نصف الأصوات التي نالها. وتتوقّع الجمعية ارتفاع العدد في الدورة المقبلة بسبب تصويت المغتربين. إذ إن أكثر من 5000 منهم سجّلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع من الخارج، سيكون لـ«الأحباش» حصة الأسد فيهم. كما تراهن «الجمعية» على حصد مزيد من أصواتهم بعد اعتكاف الحريري، باعتبار أن بعض المقربين منها عقائدياً كانوا يصوّتون لصالحه في السابق.

التصويت لصالح الجمعية محسوم، إلا أن العتب بين الطرفين موجود. لم يعطِ رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيرة موافقته على ترشيح رئيس حزب الولاء محمد عميرات، المحسوب على «المشاريع»، فما كان من الأخير إلا أن قدّم ترشيحه قبل يومٍ واحد من إقفال باب الترشيحات. يومها، «قامت الدنيا ولم تقعد» داخل «الجمعية» بعدما بات عميرات المتمرّد الوحيد الذي عصى أمر القيادة الحديدية. تتعدّد الروايات حول ترشيحه، بين من يشير إلى أنه أراد أن يعكس رغبة المردليين – الأكراد بالتمثل داخل المجلس، وبين رأي قراقيرة الذي يجزم بأن «المقتنعين في عقيدة الجمعية يجب ألا تكون النيابة طموحهم». في المحصلة، حُلّت المسألة، فسحب عميرات ترشيحه وأعلن دعمه وعائلته لمرشحَي «الجمعية» عدنان طرابلسي وأحمد دبّاغ. وعليه، تتوقع الماكينات الانتخابية أن تحصد «الجمعية» أكثر من 6 آلاف صوت من المردليين والأكراد في لبنان و3000 من أصواتهم في الخارج، فيما سيلتزم البعض قرار الرئيس سعد الحريري.

حاول النائب فؤاد مخزومي استقطابهم، لكنه لم يفلح في الحصول على وعودٍ من شريحة كبيرة. ويتردّد حديث عن قنوات مفتوحة بين الرئيس فؤاد السنيورة وأحد وجهائهم لصبّ أصواتهم للائحة «بيروت تواجه». لكن يُستبعد أن تكون الحماسة للسنيورة كبيرة. أما لائحة نبيل بدر فستحصل حتماً على عددٍ من الأصوات، وتحديداً لعماد الحوت باعتبار أن عدداً من المردليين – الأكراد محسوبون على الجماعة الإسلامية ومن بينهم قياديون فيها. مع ذلك، لا يبدو أن عددهم سيتخطّى الـ1000، خصوصاً أن عدداً منهم هاجروا في الفترة الأخيرة بعدما استعادوا هوياتهم التركية الأصلية.

كذلك يحاول الحزب التقدمي الاشتراكي استمالة بعضهم للتصويت لفيصل الصايغ، مرشّح وليد جنبلاط الذي يدغدغ مشاعرهم عندما يحتاجهم بتذكيرهم بأنه من عائلة «جانبولاد» ذات الأصول الكرديّة. يحفظ المردليون – الأكراد لكمال جنبلاط مساعدتهم، حين كان وزيراً للداخلية، في إعطاء العلم والخبر لجمعياتهم وأحزابهم. لذلك، انخرط بعضهم في صفوف «الاشتراكي» خلال الحرب الأهلية، لكن إدارة وليد جنبلاط ظهره لهم بعد انتهاء الحرب جعلتهم يعيدون النظر في علاقتهم به.

الأكراد.. ليسوا أكراداً



90% ممن يُطلق عليهم تسمية أكراد هم في الحقيقة «مردليون»، أي عرب تركيا الذين هاجروا إلى لبنان من مدن شرق تركيا وتحديداً من ماردين. نصف هؤلاء يحملون جنسيات سورية وعراقية وجنسيات أُخرى، فيما الباقون يحملون الجنسية اللبنانية التي حصلوا عليها في مرسومي التجنيس عامي 1965 و1995.

أكثر من 150 عائلة مردلية يعيش معظمها في زقاق البلاط والباشورة والمرفأ. وتُعد بعض العائلات كفخري وفخرو… من شيوخ المردليين.

تصل أعداد المردليين – الأكراد المسجلين في بيروت إلى 35 ألفاً، هاجر نصفهم إلى خارج لبنان وغالبيتهم إلى ألمانيا منذ حركة الهجرة الأولى عام 1984. فيما يؤكد بعض الأعيان أن العدد أكبر من ذلك، إذ إنّ «العديد من العائلات التي تُعد بيروتية الأصول هي فعلياً كرديّة (كآل ماردين مثلاً)».

اللواء

المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟

72 مليون يورو من الصندوق السعودي – الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي – عسكري حول فاجعة طرابلس

أسفرت تطورات ما قبل عيد الفطر السعيد، بعد أيام قليلة، فاصلة بين الفصح الشرقي والفطر عن ملامح تخص المرحلة المقبلة:

1- تقدُّم برنامج المساعدات العربية والدولية للبنان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق إطار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الجانبين، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تكشف عن مساعدات نقدية للقوى الأمنية والعسكرية شرط ان تحظى بموافقة الكونغرس، فضلاً عن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، تتقدمه المملكة العربية السعودية أيضاً.

2- والبارز على صعيد المساعدات اشتراط عدم مرورها عبر مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعني ان لا رهان دولي أو عربي على الطبقة الحاكمة، أو لا ثقة بها على أقل تقدير..

3- هروب المجلس النيابي الحالي من إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، عبر تطيير جلسة اللجان النيابية من قبل كتلتي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، مما يعني ان ورقة الحكومة لصندوق النقد الدولي، لن تكون متوافرة الا بعد الانتخابات وليس قبلها.

4- نيابياً، وفي إطار احترام المهل والنظام الداخلي، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة غداً، بناءً لدعوة رئيسه نبيه برّي لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، بناءً لطلب مقدم من كتلة الجمهورية القوية.

5- وفي الإطار الانتخابي، تطرح الاسئلة:

الاول : كيف سيتواجد الجيش في طرابلس لحماية الانتخابات في ظل وجود نقمة شعبية عارمة ضده ، وفي ضوء المحاولات المستمرة لتحميله مسؤولية ماساة غرق قارب ابناء المنطقة، ناهيك عن تواتر معلومات عن وجود طابور خامس يسعى لاستغلال وجع اهل المدينة لتوجيهه ضد الجيش على امل افشال اجراء الانتخابات في موعدها؟

الثاني: ما هو موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لا سيما وان هناك اتهامات واضحة لنشاط سفارتها في لبنان باتجاه تاجيل وعرقلة اجراء الانتخابات؟

الثالث: هل باستطاعة الدولة اللبنانية تامين كل المستلزمات لاجراء العملية الانتخابية وتحديدا المولدات الخاصة لتامين الكهرباء؟

الرابع : كيف ستتعامل القوى الامنية مع التحركات الشعبية التي يحضر لها قبل الانتخابات في ظل وجود قرار دولي على ما يبدو لعرقلة هذا الاستحقاق؟

6- اما حكومياً، فلا جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل عيد الفطر، والاكتفاء بجلسة يوم أمس للبحث في ظروف فاجعة طرابلس.

وقللت مصادر سياسية من اهمية قرار مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لانشاء مجلس لتنمية منطقة الشمال، ورأت فيه، محاولة مكشوفة لاستيعاب وتطويق حادث غرق الزورق الذي كان يقل اعدادا من اللبنانيين والسوريين على الشاطىء المقابل لمدينة طرابلس منذ ايام.

واشارت المصادر الى انه لو تم تشكيل مثل هذا المجلس، عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي عام 2012، ماية مليون دولار، لانشاء مجلس لتنمية طرابلس، لكانت عملية تنمية عاصمة الشمال قطعت شوطا بعيدا، وتجنبت الحرمان المزمن في جوانب عديدة. إلا ان ماحصل، هو تسجيل المبلغ على الورق فقط، من دون التقدم ولو خطوة خجولة واحدة الى الامام، ما زاد الامور سوءا وتدهور الاوضاع إلى ما وصلت اليه حاليا.

وتساءلت المصادر عن كيفية تامين الاموال اللازمة، لتغذية المجلس الجديد، ولبنان يعاني من ازمة مالية، واوضاع اقتصادية سيئة، والدول العربية ليست في وضعية تمكنها من تمويله، مثلما كان يحدث سابقا، مايعني بالنهاية ان المجلس المقترح، سيبقى حبرا على ورق، اذا بقيت الاوضاع على حالها.

واعتبرت المصادر ان المهم متابعة التحقيق بالحادث لجلاء الحقيقة ووقف توظيفه لحسابات سياسية ومصالح شخصية ضيقة، تضر بمصلحة الاشخاص المتضررين، ولا تفيدهم بشيء.

مجلس الوزراء

اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس المخصصة لمعالجة نتائج فاجعة غرق زورق المهاجرين قبالة طرابلس، تدابير وقرارات مهمة، وكلف القضاء العسكري التحقيق في الفاجعة بينما وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حضر الجلسة نفسه والقيادة والضباط المعنيين بتصرف القضاء، بعدما شرح هو ومدير المخابرت وقائد القوات البحرية اللذين حضرا الجلسة ايضاً تفاصيل ما جرى بالوثائق والصور.

وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن زورق طرابس تعرّض للضرب من جانبه ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرقه. واكدا ان زورق الجيش طلب من زورق المهاجرين التوقف نظرا للخطرالمحدق به، لكن قائد الزورق رائد دندشي لم يمتثل، موضحين انه سبق وتم توقيفه لسبعة ايام بتهمة تهريب اشخاص عبر البحر لكن القضاء افرج عنه فعاد الى مزاولة نفس العمل بالاشتراك مع عدد من السوريين، وأيده في الاعتراض عدد من السفراء واشتكوا من تساهل القضاء.

وافيد ان كل راكب دفع مبلغ 2500 دولار مقابل السفر، وان الركاب فؤجئوا عند وصولهم اليه بصغر حجمه نسبة لعددهم الكبير لكنهم كانوا قد دفعوا المال فقبلوا بالامر الواقع. لكن الحمولة الزائدة والمناورة التي اجراها قائد الزورق للهرب من الجيش وادت الى ارتطامه بزورق الجيش فتسربت المياه بشكل كبير اليه وغرق بسرعة قياسية الى عمق 400 متر، مع ان الجيش القى للركاب 35 سترة نجاة كانت على الزورق ما ادى الى انقاذ حياتهم.

واشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش دعا «الى ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية، موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم».

وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل، وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال.

وكان اللافت للإنتباه كلام الرئيس عون بعد مداخلات العسكريين والوزراء عن ازمة النازحين السوريين، وهو الكلام الذي لم يرد في المقررات الرسمية، حيث قال: ان الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجأ للسوريين وجنسيات اخرى وقداصبحت كثافة السكان نحو 6000 شخص بالكيلومتر وهذا غير موجود في اي بلد بالعالم. وقد سعيت مع المنظمات والوفود الدولية لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف لم نلقَ اذانا صاغية. لبنان لم يعد يحتمل واقتصادنا منهار وعلى كل الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد بمقدوره التحمل. وعلينا ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع وان تعطى المساعدات للسوريين في بلادهم وانا كفيل بعودتهم خلال 48 ساعة.

اضاف عون: لكن الذي يحصل انهم يعطونهم الاموال والمساعدات ليبقوا في لبنان، لذلك بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان. لماذا نقبل ان يستمر هذا الوضع بينما اللبناني يغرق كل يوم، علينا التحرك لدى الدول الكبرى. وقدعلمت ان هناك منظمات دولية تكلف محامين للدفاع عن عصابات سرقة من السوريين ليبقوا في لبنان.

وهنا طرح وزير الثقافة وسام مرتضى عملية ترحيل المحكوم عليهم الى بلدهم كما ينص القانون.

وفي هذا المجال طرحت في الجلسة تقارير امنية تفيد ان 90 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون. كما اشتكى وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والصناعة من كثرة التجاوزات من النازحين السوريين. وعرضوا ارقاماً حول الموضوع.

وسبق لعون ان شدد خلال الجلسة على «ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.

ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها».

وعلم أن وزراء طرحوا أسئلة عن عدد الركاب وكانت الأجوبة بان لا معلومات دقيقة لأن عدد الركاب يتراوح بين ٨٠ و٨٢ شخصا وإن عملية الإنقاذ شملت حتى الآن ٤٥ شخصا وهناك ٧ جثث تم انتشالها، والبحث جار عن باقي المفقودين. وهنا وكرر قائد الجيش وضع نفسه بتصرف القضاء.

ولفت إلى أن قدرات القوات البحرية موضوعة بالتصرف في عمليات البحث عن المفقودين، لكن هذه القوات تحتاج إلى تعزيز مشيرا أيضا إلى هبة أميركية إلى هذه القوات تصل إلى لبنان وهي عبارة عن ثلاثة زوارق.

وعلم أن وزير العدل اكد في مجلس الوزراء ان التحقيق سييقى منقوصا وغير كامل ما لم يتم انتشال الزورق وعرفت التفاصيل . وذكرت المصادر أن معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات تفيد بوجود تحضير عملية تهريب ولكن عندما داهمت دورية منها المكان كان قد انطلق الزورق.

وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم.

وفي المعلومات أن الرئيس عون قال أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوررين والفسطينينن وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم لقد سعيت مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا ولبنان وعلى الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر.

وأضاف الرئيس عون: علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم وانا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن المؤسف انهم يبقون هنا ويتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها.اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات ولبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم.علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا.نحن امام وضع خطير لا يجوز ان يستمر. انا لم اتحمل رؤية مشهد اطفال ونساء غرقى لا اتحمل ضميريا وانسانيا هذا المشهد، ولكن من غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود إعداد كبيرة من النازحين السوريين القادرين على العودة إلى بلادهم. لقد اتفقنا مع القيادة السورية على إعادة السوريين طوعا وعاد ٥٠٠ الف سوريا طوعا، ولكن تبين لنا ان البعض يعود الى لبنان لاخذ المساعدات الدولية ثم يعود إلى بلاده ويتكرر الامر شهريا، ومنهم من كان يتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين. عندما أثرنا الموضوع ات ابواب لبنان مفتوجة للجريح والمصاب السوري، ولكن الباقين لا مبرر لبقائهم في لبنان.

وعلم أن وزير الصناعة شكا من الصناعة غير الشرعية التي تسنزف القوى البشرية في لبنان فضلا عن إنتاج مواد دون المواصفات القانونية ويقف وراءها بعض السوريين.

وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين.. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أو لا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل منوقتل وسرقة وسلب.

وعاد وكرر وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى تفعيل لجنة النازحين.

وفي الحديث عن الزورق، اقترح الرئيس ميقاتي سلسلة إجراءات تم تبنيها وأعلنها وزير الإعلام. اما وزير الأشغال العامة فأقترح القيام بكشف دوري على الزوارق لتبيان ما إذا كانت مسجلة وفق الأصول القانونية. ثم تحدث الوزير شرف الدين مجددا ملاحظا أن بعض الدول تتنصل من مسألة العودة وتتصرف على نحو يبقي السوريين في الدول المتواجدين فيها وبينها لبنان. وهذا أمر خطير.

ولاحظ بعض الوزراء أن بعض السوريين الذين يتم القاء القبض عليهم يشكلون عصابات سرقة ثم يتم تعيين محامين لهم من قبل المنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراحهم. وكان تأكيد على ترحيل مرتكبي المخالفات، ومن يصدر حكما بحقه.

إلى ذلك أبدى مجلس الوزراء تضامنه مع وزير الطاقة آثار تعرضه للضرب وادان رئيس الجمهورية ما حصل. ولاحظ الوزراء أن الجماعات التي هاجمت وزارة الطاقة ومزقت صور الرئيس عون وهاجمت وزلرة الشؤون الاجتماعية واعتدت لفظيا على الوزير هي من تقوم بهذه الأعمال. وكان كلام عن تراخي الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي مع الإدارات الرسمية. وكان تشديد على لعب القضاء دوره، وأشار البعض إلى حادثة إطلاق النار في أحد المناطق وإطلاق سراح مطلق النار في وقت قصير.

وكان تأكيد على قيام تناغم بين الأجهزة الأمنية والقضائية منعا للتعرض لهيبة الدولة، والأثنان يتكاملان واي خلل يصيب أحدها يتعكس على الأخرى. ولفت وزير العدل إلى أهمية تعديل النصوص القانونية وقال أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من تعرض للوزير فياض. وبرز تركيز على عدم التراخي في إصدار الأحكام وتطبيقها.

وعلمت «اللواء» انه جرى التوافق على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى قبيل الانتخابات النيابية لتوفير أجواء آمنة وهادئة للانتخابات.

وافادت مصادر وزارية أن الجلسة أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.

وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.

وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق،، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا.

وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا أولى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.

ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.

ثم تحدث قائد الجيش الذي أكد بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق.

واثيرت مسألة الصعوبات التي يواجهها الجيش في عملية الإنقاذ والوصول إلى زورق قابع في البحر بعمق ٤٠٠ متر، فطرح الرئيس ميقاتي التعاون مع قوات اليونيفيل. وقال قائد الجيش أن اليونيفيل أرسلت باخرة وطواقم للمساعدة وإن هناك طائرة بريطانية. وكان كلام عم أن ما جرى يتطلب تجهيزات متطورة نظرا إلى العمق الذي غرقت فيه الباخرة وهناك دول معينة تملكها.

اما الرئيس ميقاتي فقال:هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.

أضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف.

وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة.

وغادر ميقاتي بعد الجلسة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

المقررات

وجاء في مقررات الجلسة كما تلاها وزيلا الاعلام زياد مكاري:

1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.

2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.

3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل)

4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.

5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.

6- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.

7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.

الى ذلك، أدان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.

وليلاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان حول التحقيق جاء فيه: تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة.

طلب الدعم الدولي

وفعلا بعد الجلسة مباشرة عقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية، اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.

طار الكابيتال كونترول

الى ذلك، طارت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت في مشروع قانون الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة. فيما تجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد تعذر انعقاد الجلسة: ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة.

اضاف: كان إجماع من النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد للنواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي «كابيتال كونترول» يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه.

تزامناً مع انعقاد جلسة، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرّضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرّري الصحافة و»صرخة المودعين» و»متّحدون» وأهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، اعتراضاً ومنعاً لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه، والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام وأموال المودعين».

ورفع المحتجّون لافتات تدين «معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من أموال المودعين».

وأجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على «رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمّن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد»، معتبرين أنّه «جريًا على عادتها الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين وآخر فصول هذه السياسة الصادمة تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علما أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق».

الحدث الإنساني

والحدث الإنساني التشاركي الأكبر كان توقيع مذكرة التفاهم الاطارية بين الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الفريقين وقد وقعه عن الجانب السعودي مساء أمس مبارك بن سعيد الدوسري ممثّل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وعن فرنسا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال مؤتمر إطلاق المبادرة السعودية الفرنسية من أجل الشعب اللبناني «اننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طوائفه».

وأضاف البخاري: «دعم المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني».

من جهتها، أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، إلى أننا «سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».

ارتفاع اسعار البنزين

على الصعيد الحياتي زادت اعباء المواطنين مع الارتفاع المقصود للدولار الاسود، فيما أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.

86 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن إصابة 68 شخصاً بفايروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1096530 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.

المصدر: صحف