الشيخ القطان: لمساندة المجاهدين الأبطال في فلسطين المحتلة

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، خلال تصريحه السياسي في خطبة الجمعة من بلدة برالياس، اللبنانيين خصوصا والأمة جمعاء إلى “مساندة إخوانهم المجاهدين الأبطال في فلسطين المحتلة ودعمهم والوقوف إلى جانبهم”، معتبرا أن “كل هذا التخاذل من رؤساء وحكام كثير من الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، إنما هو دليل على أن هؤلاء باعوا القضية من خلال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاشم، ولكن في كل مرة وبفضل الله يثبت المرابطون في الأقصى وما حوله، بل وفي كل فلسطين أنهم لن يتخلوا عن المسجد الأقصى، ولن يتخلوا عن أرضهم ومقدساته”.

وطالب الشيخ القطان الناس بـ”أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم المجاهدين في فلسطين”، قائلا “أكثروا في شهر رمضان المبارك شهر الانتصارات من الدعاء لإخوانكم المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فهذا أقل ما تستطيع الشعوب تقديمه لإخوانهم المرابطين في فلسطين مع تخاذل ملوكهم ورؤسائهم وحكامهم، علنا نكون مجاهدين ولو بالدعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام