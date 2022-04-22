قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد إطلاق نار استهدف البؤرة الاستيطانية في البلدة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 01:32

قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد إطلاق نار استهدف البؤرة الاستيطانية في البلدة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 22 April، 2022
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