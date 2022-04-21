تشاووش أوغلو: لا تنتظروا منا فرض عقوبات على روسيا

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إلى عدم انتظار انضمام تركيا إلى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، “لأن أنقرة تلعب دور الوسيط بين موسكو وكييف”.

وأوضح الوزير التركي أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان “يتواصل بشكل نشط” مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتنظيم اجتماعهما، وقد عرض القيام بذلك “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف تشاووش أوغلو أن محادثات أردوغان الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي مخطط لها “في الأيام المقبلة”.

وقال إن تركيا تقترح أيضا عقد اجتماع لوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا “في اسطنبول أو أنطاليا”.

وكشف جاويش أوغلو أن من بين دول الناتو “قوى” معنية بمواصلة الوضع الحالي في أوكرانيا من أجل “إضعاف روسيا”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية +وكالة الاناضول