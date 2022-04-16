بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي “التسوية” في اليمن والحرب في أوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها اليمن وأوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها السبت أن بوتين وبن سلمان استعرضا “المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري”، وأعربا عن “سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة” بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف “أوبك+” بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وتابع البيان “تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن”. كما اتفق الرئيس الروسي وولي عهد المملكة على “مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات”.

المصدر: روسيا اليوم