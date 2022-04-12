“لبنان القوي”: البعض يستخدم المال السياسي لتلويث المسار الانتخابي وتزوير الاستحقاق النيابي

حذر تكتل “لبنان القوي” في بيان له الثلاثاء من “آفة المال السياسي التي لوث بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكل عملية تزوير موثقة للاستحقاق النيابي”.

وأكد التكتل أنه “في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الانفاق الإنتخابي للحد قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة”، ودعا “البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الإنتخابية على التحرك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحولون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم”.

وشدد التكتل على “ضرورة إبعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وعدم السماح للبعثات الدبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية”.

من جهة ثانية، أكد التكتل على “أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام