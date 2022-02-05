تحذير من تناول الأطعمة المعلبة

حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.

وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن تناول هذا النوع من الأطعمة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان، وأرجعت السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.

مشيرة إلى أن “هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها”.

وتابعت أن الأطعمة المعلبة المصنوعة في المنزل تحتوي على إضافات غير ضارة، ولكن يجب التعامل معها بحذر. وحذرت من أن إساءة استخدام مثل هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط، وارتفاع ضغط الدم. والسبب في ذلك هو الملح. “يوجد الكثير من الملح في الأطعمة المعلبة ، لكن قلة من الناس يفكرون في الأمر ويقتصرون على تناول قطعة صغيرة من الخيار أو الطماطم عندما يفتحون العلبة”.

ويؤدي تناول الملح المفرط إلى الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، أي أنه يمكن أن يؤدي لزيادة الضغط لدى الأشخاص المعرضين لذلك وبالتالي تعرضهم لمشاكل ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك