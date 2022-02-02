رئيس الوزراء اليمني: القوات المسلحة لم تستخدم سوى 1 % من عمليات الردع

أكد رئيس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور أن الشعب اليمني يتلقى الضربات المتواصلة من قبل الإمارات لقرابة سبع سنوات عبر الطائرات ومن البارجات في البحر، إضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى المنطلقة من دولتي العدوان السعودية والإمارات.

عبدالعزيز صالح بن حبتور، وفي مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية، أشار إلى أن الشعب اليمني الذي يُقتل على مدى السنوات الماضية من قبل دول العدوان، من حقه الدفاع عن نفسه وأراضيه والرد واستهداف دولتي العدوان كل ما سنحت له الفرصة، باعتبار ذلك حق مشروع ومكفول لكل شعب يُعتدى عليه.

وقال “نحن في ضرباتنا ضد الغزاة والمعتدين لا نستهدف المدنيين أو الأسواق، فيما العالم المنافق وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي شاهد الطائرات السعودية الإماراتية تقصف صالات الأفراح والعزاء والأعيان المدنية ولم يحرك ساكنا”.

وأوضح رئيس الوزراء، أن القوات المسلحة اليمنية لم تستخدم في عملياتها ضد المعتدين سوى واحد بالمائة مما استخدموه لقتل المواطنين اليمنيين منذ 26 مارس 2015م حتى اللحظة.

ولفت في سياق اللقاء إلى أن أبواب السلام في صنعاء ستظل مفتوحة، كما ستظل صنعاء جاهزة من أجل السلام العادل والمشرف للشعب اليمني الذي يحفظ كرامة الانسان اليمني وحريته، وهو ما تؤكد عليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى دوماً “السلام وليس الاستسلام”.

وتناول رئيس الوزراء اليمني في المقابلة العديد من القضايا والملفات المحلية اليمنية والدولية وفي مقدمتها ما يتصل بمقاومة الشعب اليمني لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. وتوجه بالشكر لإذاعة مونت كارلو على حياديتها ودورها الايجابي وإفساحها المجال أمام صنعاء للتعبير عن وجهة نظرها في ظل الحرب الاعلامية لتحالف العدوان والتشويش على كل ما يتصل بصنعاء ومواقفها.

المصدر: وكالة سبأ