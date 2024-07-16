فلسطين | ابو حمزة: المقاومة مستمرة ومؤمنة بالنصر والعدو يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أبو حمزة، انّ المقاومة، لا زالت عند وعدها بأنها أهل الحرب مهما طال امدها، ومؤمنة بالنصر والتمكين.

وفي كلمة له مساء اليوم، دعا ابو حمزة الى مقاومة هذا العدو، الذي اظهره ضعفه في رفح وتل السلطان، حيث العبوات الناسفة فخر الصناعات الجهادية، وفي الشجاعية حيث فرّ جنوده كالجراد، كذلك في تل الهوى وطولكرم.

واوضح أبو حمزة، أنّ العدو يستهدف المدنيين للتغطية بالقتل والتجويع، على فشله في غزّة، لبنان والجولان واليمن والعراق، وعلى هزائمه الميدانية امام المقاومين، مؤكداً الثقة بالنصر، وأنّ الدم سينصر على السيف.

وأكّد أبو حمزة، أن القدس وفلسطين وغزّة، كشفت زيف الأنظمة المستبدة، الأمر الذي يتطلب تشكيل جبهة عربية اسلامية موحدة، للقضاء على بؤرة الارهاب المتمثلة، بالكيان الصهيوني المسخ، فلا ازدهار ولا استقرارا، وفلسطين تحت حكم الصهاينة.

المصدر: وكالات