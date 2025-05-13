الصحافة اليوم: 13-5-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 13-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

برنامج ضغط سياسي لإطلاق عملية الإعمار | قاسم: محاصرة المقاومة تُهدّد الاستقرار

كتبت صحيفة “الأخبار”: جاء خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليُعيد تأكيد الموقف السابق المتعلّق بأولويات المقاومة لهذه المرحلة، وما تأكيد ما سبق أن أعلنه قاسم بشأن كيفية التعامل مع متطلبات وقف العدوان الإسرائيلي وإزالة آثاره، سوى إشارة إلى البرنامج الذي ينوي الحزب التزامه لتحقيق هذه الأهداف.

غير أن قاسم قدّم أمس جديداً لافتاً، لدى قوله إن من يفترض أن الضغط على المقاومة لتقديم التنازلات سيُفيد في مواجهة العدو، هو واهم.

والأهم، كانت إشارته المباشرة إلى أن من يتبنى هذه الوجهة، إنما يهدّد الاستقرار في لبنان.

وفي هذا السياق، كان لافتاً استذكار قاسم مرحلة ما بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وتوقيع السلطة الحاكمة في حينه اتفاقية 17 أيار مع إسرائيل، واستعادته النضالات التي أدّت في فترة قصيرة إلى إسقاط هذا الاتفاق الذي كان يهدّد لبنان.

وهو موقف يصبّ في سياق الرد على دعوات التطبيع التي تصدر عن بعض الجهات الداخلية، أو التي يُروّج لها الأميركيون وحلفاؤهم في المنطقة.

وإذا كان متوقّعاً أن يخرج على اللبنانيين من يقرأ في هذا التنبيه تهديداً بتخريب الاستقرار الداخلي، فهو أمر مفهوم عند من يعتبرون أن حزب الله ليس في موقع من يحقّ له المطالبة بأن تقوم الدولة بدورها في كلّ الأمور الداخلية والخارجية.

لكنّ أهل الحكم في لبنان، سبق أن سمعوا من حزب الله، في لقاءات معلنة أو غير معلنة، أن المقاومة لا تلقي مواقف في الهواء، وأن التزامها تحقيق الاستقرار الداخلي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، لا يعني على الإطلاق الامتناع عن القيام بما يلزم لتحقيق هذه الأهداف. وهو ما تشرحه مصادر مطّلعة بالقول إن في موقف قاسم إشارة واضحة إلى أن من يُعبّر عن رأيهم، ومن يمثّلهم، لا يشعرون أبداً بأن الدولة تقوم بما يتوجّب عليها لتحميل العواصم العربية والغربية مسؤولية إلزام العدو بتطبيق الاتفاق.

وهي خطوة تأتي في السياق الهادف إلى القول إن المقاومة لا تزال تعطي الدولة الثقة للقيام بواجبها في هذا السياق. لكنّ حزب الله يعود مرة جديدة إلى تأكيد حقّه في القيام بكل ما يلزم لضمان وقف العدوان الإسرائيلي وتأمين الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى.

وكان الوضوح أكبر في الشق الثاني من الموقف المتعلق بمسؤولية الدولة عن إطلاق عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية. وهو بند كان محل نقاش موسّع مع الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام. وقد حرص حزب الله على التفاهم مع بري على استراتيجية الضغط المباشر على الحكومة للقيام بدورها.

كما تمّ إبلاغ عون بأن على الدولة المبادرة إلى خطوات عملية تجاه اللبنانيين المتضررين من العدوان، وعدم الاكتفاء بدور المراقب. وكان الحديث مع رئيس الحكومة أكثر تفصيلاً لجهة أن الحكومة تبدو مقصّرة تماماً، ولا عذر لها بعدم فتح النقاش داخل مجلس الوزراء حول الخطة المُفترض إعدادها للإعمار.

وتقول المصادر إن حزب الله، وكذلك بري، يعتقدان بأن تذرّع الحكومة بعدم توفّر الأموال لا يمنع أولاً، الشروع في إعداد الخطة. كما أنه يمكن العثور على تمويل محلي وازن للبدء بالعملية من جهة، مع عدم ربط لبنان للإعمار بأي شروط سياسية.

وهي نقطة تقود إلى البحث في كيفية إقناع الحكومة بعدم اللجوء إلى موقف مسبق ضد دول أو جهات خارجية تريد مساعدة لبنان في هذه الورشة. وأشار قاسم في خطابه إلى أن دولاً عربية وغير عربية تحدّثت مع حزب الله عن استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار، لكنها سألت عن خطوات الحكومة وخططها في هذا المجال.

وكان قاسم تحدّث أمس في الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار). وبعدما تحدّث عن الشهيد وأدواره منذ انخراطه في العمل السياسي، انتقل للحديث عن الأوضاع العامة، مُركّزاً على الجوانب المتعلقة بالصراع مع العدو.

وقال قاسم إن “العدوان الذي قامت به إسرائيل منذ أيام على منطقة النبطية وإقليم التفاح كان صاخباً، هذا لعب بالنار، ولن ‏يجعل إسرائيل تأخذ أو تحقّق ما تريد، وهذا برسم الدولة اللبنانية لتتحرك بفعالية أكثر، وبرسم الرعاة، أميركا وفرنسا ‏ومن معهما”.‏

واعتبر أن “هذه المرحلة بعد وقف إطلاق النار هي مرحلة مسؤولية الدولة اللبنانية التي أخذت على عاتقها تطبيق ‏وقف إطلاق النار، وأن تلتزم بالقسم المرتبط بالجانب اللبناني، ونحن ساعدنا الدولة على هذا الالتزام”، مطالباً إياها بأن “تضغط ‏أكثر وأن تتحرك أكثر”.

وأكّد قاسم “أننا لن نخضع للتهديدات والضغوطات، لو اجتمع ‏العالم ليسلبنا حقنا وأرضنا، لن نستسلم، سنواجه بكل أشكال المواجهة المتاحة، وبحسب المرحلة، ولكن لا استسلام. ‏احذفوا الاستسلام من قاموسكم، هذا أمر لن يحصل مع وجود المقاومة”.

كذلك، شدّد قاسم على أنه “إذا ظنّ البعض أننا نُستفرد الآن في لبنان، وأن الكل ينقضّ علينا ليضغط بأساليب ‏مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا ومقاومتنا، من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية في ما يتعلق بحماية ‏لبنان وقوة لبنان، فهو واهم. هذا أمر لن يحصل، مهما كانت الضغوطات. وإذا كان يعتقد البعض بأنهم بهذه الضغوطات ‏يخرجوننا من المعادلة، فهم واهمون”.

وفي هذا السياق، حذّر قاسم من أن العدوان الإسرائيلي “إذ ازداد أو إذا تجاوب بعضهم في لبنان مع العدو الإسرائيلي، فهذا يعني أنهم يضعون الاستقرار السياسي ‏والاقتصادي والمجتمعي على طريق الهاوية”، مؤكّداً أن “لبنان لا يمكن أن يكون مستقراً بعزل مكوّن، أو بمحاولة الاستفراد، أو ‏بالضغط على المقاومة من أجل أن تقدّم ما لا يصح أن يُقدّم بعد كل ما قدّمته ولم تلتزم إسرائيل على الإطلاق”.

على صعيد آخر، أكّد قاسم أن “كل خيرات العهد الجديد نحن شركاء فيه ونحن نساهم فيه. عندما يكون هناك ‏انفتاح على بعض الدول العربية والأجنبية والعلاقات التي تعود إلى سابق عهدها أو تتحسن، هذا لأننا جزء من هذه ‏القناعة. نحن نريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان، نحن نريد لدول العالم أن تتعاون مع لبنان، نحن نريد لمن اتّخذ ‏مواقف سابقة لأسباب مختلفة أن يعود إلى لبنان، لأننا نعتبر أن فيه مصالح مشتركة”.

لكن قاسم، دعا في نفس الوقت هذه الدولة إلى عدم فرض خيارات “مضرة بلبنان”، وعدم تغليب فريق على آخر “بغير وجه حق. إنما لكم مصالح ‏في لبنان، صحتين على قلبكم، خذوا مصالحكم وأعطونا مصالحنا في لبنان كلبنانيين، وبالتالي نتعامل كدولة لدولة، كندّ ‏لندّ”.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكّد قاسم أنه “واجب على الحكومة، ويجب أن يبدأ موضوع إعادة الإعمار”، مطالباً الحكومة بأن “تضع هذه النقطة على أول جلسة من جلسات أعمالها، لأنه لا يصح أن يتأخر هذا الموضوع، لا يوجد مبرر، ‏على الأقل ضعوا الإطار العام، الخطوات العامة، تشكيل اللجنة أو اللجان المعنية”.

وكشف قاسم أن “عدداً من الدول ‏العربية وغير العربية أيضاً” يتّصل بحزب الله، ويقول: “نحن حاضرون للدعم، لكن قولوا لنا أولاً أنتم كيف ستبدؤون، وضعوا لنا الإطار ‏الذي ستبدؤون به لبنانياً.

اللواء:

تعيينات في مجلس الإنماء غداً.. والتشكيلات الدبلوماسية على نار حامية مع المداورة

الكويت ترفع التمثيل الدبلوماسي وعون إلى مصر.. وسلام لمواجهة حازمة للرشوة والرصاص الطائش

كتبت صحيفة “اللواء”: تُلقي التطورات ذات الصلة بالسعي الى حلحلة الازمات المتفاقمة او الطارئة في الشرق الاوسط، في ضوء طموحات ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي يتوجه اليوم الى المنطقة لزيارة ثلاث دول في الخليج العربي: المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة، تُلقي بظلالها على الوضعين الاقليمي واللبناني، مع توسُّع حركة سعي الحكم والحكومة باتجاه وضع ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري من مندرجات موضع التنفيذ.

ومع عودة الرئيس جوزف عون من الكويت، بعد قمة ناجحة، مع امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، ومحادثات شارك فيها ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تتجه الانظار الى الاجندات الداخلية، سواءٌ في ما يتعلق بجلسة التشريع بعد غد الخميس او التحضير لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، مع استمرار التحضيرات للجولة رقم 3 من الانتخابات البلدية في بيروت ودوائر البقاع.

وانتهت امس الاول المحطة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، بأقل ما يمكن من مشكلات، توقف عندها وزير الداخيلة احمد الحجار.. وذهب المتبارون من فائزين وخاسرين الى مراجعة النتائج واحتساب الارقام في لعبة التأسيس للتحالفات الانتخابية بعد اقل من عام.

التشكيلات على نار حامية

وعلى صعيد العودة الى التعيينات، كشف مصدر دبلوماسي ان التشكيلات الدبلوماسية على نار حامية، وتشمل مناقلات شاملة بين اعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعنيين من خارج الملاك.

ومن المنتظر ان تشهد بعض السفارات مداورة في تسمية السفراء..

وطبقاً لما اوردته «اللواء» فان ملف التعيينات تم إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا الاربعاء في القصر الجمهوري، انما ورد تحت مسمى تعيينات مختلفة، وعلمت اللواء ان هذا مرده الى مواصلة العمل لإخراج التعيينات الأساسية من الحكومة وفهم ان تعيينات مجلس الإنماء والأعمار هي الأبرز، ومن المستبعد ان تمر تعيينات اخرى إلا اذا تم انجاز بعض التفاصيل، ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي عكف على التحضير لهذا الملف وهو يواصل ذلك قبيل انعقاد الجلسة.

الى ذلك، اثمرت زيارة رئيس الجمهورية الى دولة الكويت عن نتائج ايجابية، من شأنها ان تنعكس على مسار العلاقات بين البلدين لاسيما قرار رفع التمثيل الدبلوماسي الكويتي. ومن المرتقب ان يستكمل جولاته الخارجية اذ قد يزور الرئيس عون مصر، وبالنسبة الى مشاركته في مراسم تنصيب البابا اذا تزامنت زيارته الى مصر مع هذا الحدث، فيعود اليه القرار بشان ذلك.

على صعيد الانتخابات البلدية، فانه من المتوقع ان تشهد قائمقامية عالية اليوم الثلاثاء سلسلة انتخابات لبعض البلديات وفي هذا الاطار، كانت قد اشارت اللواء في وقت سابق الى ان توافقا تم بين الأعضاء المنتخبين والبالغ عددهم 18عضوا من بينهم 6 اعضاء مسيحيين على انتخاب نضال الجردي رئيساً لبلدية مدينة الشويفات وفادي كرم نائبا له.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/5/2025 جلسة في القصر الجمهوري البحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال الذي يضم 28 بنداً. ابرزها:

طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع الحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد.

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الإجتماعية والصحية للعام 2025.

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إجراء مباراة مفتوحة لملء أربعة مراكز الشاغرة لوظيفة مهندس في ملاك مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس بموجب مباراة يُجريها مجلس الخدمة المدنية.

طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتفويض الوزير التوقيع عليها.

طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر، مساعدتهم وحمايتهم في لبنان بصيغتها النهائية.

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على إعفاء المعدات والتجهيزات الطبية العائدة للمستشفيات الحكومية، والممولة من اتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية القرض رقم 1012 – (BN من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طوابع بريدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية.

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 6/3/2025 المتعلق بالسماح لقيادة الجيش بالتعاقد مع أطباء، صيادلة، ممرضين، تقنيين، عاملين مساعدين في الجسم الطبي، فنيين، إداريين ومبرمجين لجهة إضافة اختصاصات أخرى إلى الإختصاصات الواردة في القرار.

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على ما يلي: أ – تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان، في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الإمتحانات الرسمية في العام ٢٠٢٥ لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة،و ترشيح الطلاب السوريين الذين كانوا قد تسجلوا في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة الذين كانوا يملكون إقامة صالحة التاريخ، صادرة عن المديرية العامة للأمن العام أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنها تصبح منتهية الصلاحية قبل تاريخ إجراء الإمتحانات الرسمية، على أن يصار إلى عدم إعطائهم إفادة النجاح في حال نجاحهم في الإمتحانات الرسمية، إلا بعد تأمين إقامة صالحة التاريخ.

اضافة الى بنود حول شؤون وظيفية وادارية واجرائية.

مجلس النواب

نيابياً، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس قبل الظهر وبعده ، بناءً لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتطبيقا لم تم الإتفاق عليه في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، وذلك لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحا، بعد جوجلة اكثر من 138 اقتراحا، علقوا في ادراج المجلس نتيجة للإنقسام النيابي على التشريع في غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي ما انعكس سلبا على قدرة المجلس على التشريع.

الكويت ترفع التمثيل الدبلوماسي

عاد الرئيس عون والوفد المرافق الى بيروت عصر امس، بعد زيارة رسمية الى الكويت، جرى في خلالها محادثات مع امير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين. وابلغ امير دولة الكويت الشيخ مشعل الرئيس عون قرار رفع التمثيل الديبلوماسي بين الكويت ولبنان بهدف تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.تمهيدا لرفع حظر سفر الكويتيين الى لبنان لاحقا بعد وصول السفير الكويتي الجديدلتسلم مهامه.

وأكد الرئيس عون على «ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية -الكويتية وتطويرها في كل المجالات، وأشار الى «ان لبنان سيبقى الى جانب الدول الشقيقة»، مرحبا بـ«قرار رفع التمثيل الديبلوماسي الكويتي في لبنان.

وأثنى الرئيس عون على وقوف الكويت الدائم الى جانب لبنان وعلى مواقفها الداعمة له في المحافل الاقليمية والدولية، لا سيما في ما خص الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وعدم التزام اسرائيل باتفاقية وقف اطلاق النار.

ووجه الرئيس عون دعوة رسمية إلى أمير الكويت لزيارة لبنان فوعد الأمير الكويتي بتلبيتها.

وابدى الامير مشعل الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية، مثنيا على «التعاون الأمني بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية ،الذي يعد ركنا أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وخصوصا في مجال مكافحة تهريب المخدرات».

وأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان وكل ما يتخذه من إجراءات لبسط سيادته على كامل أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 425.

كما جدد دعم بلاده لجهود المجموعة الخماسية لحل الأزمة السياسية اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم الجيش، مؤكدا «مواصلة دورها الفاعل من خلال مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان في الأمن والتنمية».

وأعرب عن ادانة الكويت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) ووقف إطلاق النار، ومشددا على أهمية استقرار سوريا وانعكاساته على لبنان ودول الجوار، وعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن لمنع تحول سوريا إلى بؤرة توتر في المنطقة.

الانتخابات الممارسات والنتائج

على صعيد البلديات، بدأت وزارة الداخلية والبلديات إصدار النتائج الرسمية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وصدرت من ظهر أمس وحتى السادسة مساء تباعا نتائج انتخابات في اقضية بشري والكورة والبترون، اضافة الى نتائج اقضية طرابلسي وعكار والضنية والمنية.

وبصرف النظر عن النتائج والاصطفافات، وصف الوزير الحجار العملية الانتخابية في الشمال وعكار بأنها تمت بشكل جيد، وكشف ان عدد الشكاوى بلغ 675، وسجل 145 حادثاً امنياً وحوالى 120 اشكالاً وتضارب، وسجلت 15 حالة اشتباه بالرشاوى، وجرت احداث اطلاق نار وسقوط عدد من المصابين، وتم الاشتباه بعملية تزوير وتوقيف المشبته به.. مشدداً على عدم حيازة سلاح غير مرخص.

وكشف ان نسبة الاقتراع بلغت 43.2٪، وبالتحديد 37.25٪ في الشمال و49.33 في عكار..

ووصف الرئيس نواف سلام الانتخابات بالناجحة، مجدداً التأكيد ان الرشوة الانتخابية ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التحقيقات للوصول إلى مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، فلا غطاء على أحد».

اضاف: «أمّا مشهد السلاح والرصاص الطائش، الذي أسفر عن إصابات خطيرة، فهو مشهد مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف». واكد ان «الأجهزة المعنية، ولا سيّما الجيش، أوقفوا العديد من مطلقي النيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخلّين بالأمن». وناشد «المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدولة».

والقى الجيش اللبناني القبض على العشرات من مطلقي النار، إثر اضطرابات رافقت الانتخابات لا سيما في عكار، ويحقق القضاء مع الموقوفين، وقال مصدر في الجيش انه تم توقيف 35 شخصاً من مطلقي النار في مناطق مختلفة.

حزب الله: نحن جزء من هذا العهد

وقال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اننا نلتزم بالحق، وليس بالقوة، مؤكداً على الاستمرار بالمقاومة لمنع اسرائيل من السيطرة والهيمنة.. وسنبقى واقفين على ارجلنا، وما يقوم به العدو يزيدنا تشبثاً بمواقفنا. وطالب بالتزام اسرائيل بتنفيذ ما عليها في ما خص اتفاق وقف النار والقرار 1701 (وقف الاعتداءات، اطلاق الاسرى والانسحاب من النقاط المحتلة).

وقال: نحن جزء من هذا العهد الجديد، الذي يمثله الرئيس جوزف عون.. وطالب عدم فرض خيارات على لبنان.

وطالب الحكومة اللبنانية بأن تضع اعادة الاعمار على اول جلسة لمجلس الوزراء وطالبها بوضع الاطار.

الى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين اميركيين ان اجراءات الحكومة للحد من سيطرة حزب الله «مرضية».

سلام يترأس وفد لبنان إلى قمة بغداد

يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان الى القمة العربية التي تعقد في بغداد، السبت المقبل في 17 الجاري ويرافقه وزير الخارجية يوسف رجي.

المصدر: صحف