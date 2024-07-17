بالفيديو | ملايين المسلمين في كربلاء المقدسة لإحياء ليلة ويوم العاشر من محرم

يتوافد ملايين المسلمين من العراق وخارجها إلى مدينة كربلاء المقدسة، لاحياء ليلة ويوم العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) السلام، في واقعة كربلاء، على يد جيش يزيد بن معاوية، عام 61 للهجرة.

وتبلغ زيارة اليوم العاشر من محرم ذروتها يوم الاربعاء، حيث يتوافد الملايين إلى مقام الإمام الحسين (ع) واخيه أبو الفضل العباس (ع)، في كربلاء المقدسة، في أجواء يلفها الحزن على مصاب الإمام الحسين وآل بيت النبوة عليهم السلام.

وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بإدارة وتفويج الحشود التي ستشارك في عزاء (ركضة طويريج) وزيارة العاشر من محرم الحرام، وكشفت عن خارطة دخول وخروج العزاء من الصحن الحسيني الشريف.

وأكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي أن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء التي تبلغ ذروتها الاربعاء جاهزة بشكل كامل وبدأ تنفيذها بوقت مبكر.

وقال الخطابي في تصريح صحفي إن زيارة العاشر من محرم بدأت في كربلاء المقدسة منذ اليوم الأول من محرم الحرام وعادة تستمر إلى يوم الثالث عشر من محرم، مبينا أن الخطة الأمنية والخدمية جاهزة بشكل كامل وبدأت بوقت مبكر.

المصدر: يونيوز + العتبة الحسينية